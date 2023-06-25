https://ukraina.ru/20230625/1047546043.html

Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия Украиной

Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия Украиной - 25.06.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия Украиной

Запад может осуществить провокацию с украинской "грязной бомбой" для того, чтобы попытаться вынудить Китай и Индию пойти на более жесткие меры в отношении России, считает политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.

2023-06-25T08:12

2023-06-25T08:12

2023-06-25T08:12

интервью

украина

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Богдан Анатольевич, Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. Кому адресовано это заявление? Не Западу ли?– Я думаю, что оно адресовано всем, потому что он заявил очевидное. Он просто признал, наконец. все могут уже снять свои знаки вопроса и действительно получить ответ – началось контрнаступление, не началось, это подготовка или что-то другое?Потому что, судя по заявлениям других украинских чиновников, государственных и общественных деятелей, понять это было сложно. Кто-то заявлял, что это только подготовка, это еще не контрнаступление. Кто-то заявлял, что оно началось еще давно, чуть ли не в мае, когда на самом деле никаких активных наступательных действий ВСУ не проводили.Сейчас, соответственно, Зеленский положил конец этим спорам, признав фактически, что контрнаступление идет плохо, из рук вон плохо – это переведя на наш язык. Раз оно идет медленно, это значит, что оно идет плохо. Поставленные цели не достигнуты, значит, задачи не выполнены.Изначально, я напоминаю, украинские государственные деятели мечтали достигнуть Мелитополя за трое суток, за 72 часа. Или даже достигнуть Крыма. Кто-то мечтал там попить кофе на набережной, искупаться - тоже через трое суток. Эти цели абсолютно не реализованы, не прорвана даже первая линия обороны.Нам, конечно, не стоит особо расслабляться, нам не стоит считать, что война уже выиграна. Потому что еще очень много чего предстоит из сложного взаимодействия с Западом и, конечно же, с Украиной, но - в любом случае, сейчас Зеленский открыто признал, что контрнаступление провалилось.По крайней мере, провалилось в том виде, в котором оно планировалось, в котором оно подавалось населению, как некий мощный стимул для того, чтобы поднять боевой дух, мораль и мотивацию не только солдат, но граждан. И не только граждан Украины, но и граждан западных государств.Ведь на самом деле первые панические нотки мы заметили совсем не в украинской прессе, даже не у тех, кто бегает от военкомов, которых мы постоянно видим в интернете, в телеграме или где-то еще.Кстати, поздравляю – наконец-то гражданин Украины оказался настоящим потомком казаков, вольнолюбивым человеком, который с помощью кирпича смог отделаться от военкома. Это по поводу моей вечной грусти о том, что украинцы, граждане Украины, которые себя мнят потомками запорожских казаков, как бараны, как овцы, покорно идут на бойню и совершенно не сопротивляются военкомам.Но первые панические нотки появились в европейской прессе. Посмотрите немецкую прессу – она была вся просто в некой растерянности. (Немецкий журналист — Ред.) Юлиан Рёпке вообще написал, что - "это конец", то есть, "теперь русские не только начали уничтожать "Леопарды" и "Брэдли", так они вообще целый "Леопард" захватили с перебитой гусеницей. Так как они будут теперь на "Леопарде" воевать против нас же, что ли? Изучать наши технологии"?А теперь уже очевидно, что скрывать (результаты — Ред.) не имеет никакого смысла, когда победная реляция о том, что захватили 113 квадратных километров - это на всю линию фронта, которая 2000 километров - уже несколько мало впечатляют граждан, вообще всех государств.Зеленский признал очевидное, что - да, видите ли, оно как-то медленно идет, не так катится этот каток, как нам хотелось бы. Но я убежден, что все равно это будет хорошим поводом для него, чтобы просить еще больше денег и вооружений, и для того, чтобы просить вмешаться непосредственно страны НАТО либо Альянс в целом.– Пока что контрнаступление ВСУ проваливается, в связи с этим у многих вопрос возникает после заявления нашей Службы внешней разведки о том, что Украина готовит грязную ядерную бомбу - не будет ли провокации с ней, после того, как Украина поймет, что наступление провалилось полностью?– Такие операции, я думаю, планирует не сама Украина, а те, кто за нею стоит.Собственно говоря, Украина здесь может поучаствовать как полигон, как территория, на которой взорвут эту бомбу, во-первых. А во-вторых, как источник возможно радиоактивных материалов. Потому что на Украине было до 15 энергоблоков на атомных электростанциях. Некоторые там работали не в полную мощность, некоторые заглушались, но все равно - радиоактивных материалов на Украине очень много.Поэтому - да, могут состряпать "грязную бомбу", а дальше может последовать целый веер разных сценариев развития событий. Они могут взорвать "грязную бомбу" у себя, обвинить Россию в этом. Причем, у себя – это не обязательно где-нибудь в районе Тернополя, они могут на Донбассе взорвать, распылить. Все равно не жалко этих "донецких недоукраинцев", все равно они их терпеть не могут.Обвинить в этом Россию, после чего Запад может предоставить Украине тактическое ядерное оружие. При этом выступит Зеленский или кто-либо из ученых, и скажет: "Наши ученые совершили немыслимый подвиг, они за два месяца или за 15 месяцев, пока идет СВО, создали при помощи старших товарищей, их помощи технологической, финансовой, создали, наконец, пусть небольшую, но все же - ядерную бомбу".А может быть, Запад попытается максимально изолировать Россию, ввести еще больше санкций, в основном за счет стран Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, других стран. Потому что Китай, Индия – это, все-таки, достаточно большие величины, которые как раз всю эту санкционную политику (Запада — Ред.) обрушают полностью.Индия – страна, которая стремится к диверсификации и внешней политики, и поставок вооружения, и сотрудничества в области ВПК по отношению к Китаю, и т. д. Но она все равно не является марионеткой, по крайней мере, у США.В любом случае, если произойдет такого рода событие, можно попытаться заставить Индию и Китай ввести более жесткие решения по отношению к России. Ну, можно попытаться, может быть, это увенчается успехом.Может быть, этими "грязными бомбами" попытаются нанести удар непосредственно по территории России - и покажут каких-нибудь вот этих солдат из так называемого РДК, которые запускают ракету, или стреляют из орудия.Потому что самый маленький ядерный заряд помещается в 152-мм. артиллерийский снаряд. Вот они наносят удар, дергают за шнур, и пушка стреляет по Белгородской, Курской, Брянской области... Там происходит удар.Это уже можно будет расценивать, как открытое военное давление. А что вы сделаете? А ничего вы не сделаете. Никаких у вас красных линий уже не осталось, мы плевать на вас хотели, и вообще мы вас, Россию, всерьез не воспринимаем. Мы не верим в то, что вы начнете ядерную войну, в то, что вы нанесете какой-нибудь ответный удар, такой же равнозначный, например.Это, кстати, чистая правда, потому что все специалисты по Европе, по США хватаются за голову, они не верят, они нас не то, что не боятся – они не верят в возможность ядерной войны, они не боятся ядерной войны.Это третий сценарий. Можно еще из этих трех создать несколько гибридных. В принципе, вот все, что может означать создание "грязной бомбы". Пока что это работает просто как давление на нашу страну. Может быть, для достижения более скромных результатов, но ввиду того, что пока что это только слухи, или определенного рода сведения – они и каких-то мощных ресурсов пока не требуют.Например, заставят Россию не выходить из зерновой сделки, которая себя дискредитировала абсолютно полностью. Уже Лавров заявил, что эта сделка не работает, Путин об этом говорил. Уже очевидно, что она не работает и, скорее всего, мы ее продлевали только для того, чтобы помочь Реджепу Тайипу Эрдогану выиграть выборы, чтобы ему еще небольшой козырь положить в колоду. Он их таки выиграл, и, кстати, с небольшим преимуществом – в несколько процентов.– А вы как считаете, 18 июля - все-таки продлим, не продлим?– Я только что сегодня читал о том, что в очередной раз в России заявили о бессмысленности, бесперспективности зерновой сделки.– Мы заявляли об этом неоднократно.– Я надеюсь, мы, наконец-то, из нее уже выйдем, из этой сделки. И, скорее всего, заблокируем тогда Одессу, чтобы лишить Украину выхода к морю, потому что других портов крупных у нее просто уже нет.И в этом случае, я думаю, что это будет ударом не только по возможным военным поставкам, осуществляющимся морским путем, ну и по торгово-экономическому состоянию Украины. Зачем мы позволяем ей наращивать товарооборот? Нам же не разрешают торговать зерном? Тогда пусть и Украина им не торгует. Пусть грузовиками возит, пусть на тележках, на ослах, на паровозах.– Тем более, наши интересы там так и не реализовались ни разу. По поводу красных линий, немного об этой теме. Владимир Путин пообещал усилить доставки ударных БПЛА в войска. Между тем, мы видим чуть ни каждый день… Вот недавно в Новой Москве, в Подмосковье опять упали украинские беспилотники. Какова сейчас их цель, ведь на российский народ это один раз действует, а потом уже все быстро привыкают. Все-таки, для информационной войны недостаточно, а цели — они, как таковые, не достигаются.– Я еще пару слов скажу по поводу сделки. Помимо того, что она не работала в аспекте поставок зерна России, авайте вспомним, что вообще-то взорвали аммиакопровод, который долгое время худо-бедно функционировал. После этого уже точно не имеет смысла договариваться, потому что поставлять по этому трубопроводу аммиак Россия уже не сможет.Что касается БПЛА – с военной точки зрения, они имеют минимальный эффект. Даже, если бы они попали по какому-то из складов, может быть, устроили бы пожар. Все равно это сравнимо с мелкой или со средней диверсией. В основном все эти акты должны показать, что Украина может наносить какие-то ответные удары. То есть, это чисто психологический, информационный аспект.Самым ярким проявлением этого аспекта были, конечно же, попытки ударить дронами по Кремлю. Ни военного, ни какого-то иного смысла они тоже не имели. Там даже нет складов в Кремле. Это был чисто психологический эффект, чтобы все граждане России испугались и задумались, впали бы если не в состояние паники, то хотя бы в состояние тревоги. Именно это является целью любых терактов.Хорошо, что мы научились нейтрализовывать эти беспилотники. Шойгу с удовлетворением заявил, что системы РЭР – радиоэлектронной разведки, борьбы - сработали, эти беспилотники упали.Со временем безусловно - да уже сейчас мы к этому привыкли, и обращать на это какое-то особое внимание мы уже не будем.Это мне напоминает донецкую детвору, донецких людей, которые не реагируют уже даже не обстрелы. Один из военкоров рассказывал, как они мчатся в подвал, а бабушка торгует творогом с молоком. Они мимо нее пробегают в подвал. Через какое-то время военную воздушную тревогу отменяют, они выходят - и проходит мимо той же бабушки, которая так и сидит.С одной стороны - это безразличие, привычка, с другой стороны - фатализм.Беспилотники, которые направляют к нам – они, конечно, могут нанести какой-то ущерб, но, в любом случае, больше 15-20 килограмм взрывчатки они нести не могут. Так что, я думаю, здесь мы к этому привыкнем и не будем на них обращать внимание. Это уже будет просто рутиной, тем более, что наша защита тоже совершенствуется.– Возвращаемся к теме НАТО. Le Monde пишет, что правительство Франции решило поддержать присоединение Украины к военному блоку. Для чего Макрон дает намек на эту перспективу, если Париж понимает, что в разгар конфликта об этом не может идти и речи?– Торгуют своей позицией, выторговывают себе лучшее место. Франция – это страна, которая обладает пусть не полной, но энергетической независимостью, у нее свой, хорошо развитый военно-промышленный комплекс. Она производит и подводные лодки, и истребители, и танки — и, надо заметить, не самые плохие.И, конечно, все то, что происходит сейчас в Европе, ей очень не нравится.Заметим, что, несмотря на поставки вооружения на Украину, Франция старается это делать, я так полагаю, по минимуму. Они поставили какое-то количество артиллерийских орудий "Цезарь". Они поставляли еще до начала СВО, заключали договоры и т. д.Но в целом эти колесные танки, например, AMX-10RC – это танки, которые предназначены для колониальных войн против туземцев. Там даже нет системы стабилизации вооружений. По большому счету, это можно гонять где-нибудь в Африке, в Мали, в Нигере - бывшая французская Африка - и стрелять по людям, которые вооружены автоматами или чем-то еще стрелковым.Для боевых действий лоб в лоб, на несколько линий обороны – это вооружение никак не может пригодиться. И вообще ни один военный эксперт не согласился с определением этой техники как "танки". Это бронетранспортеры, на которые установили башни с пушечным вооружением.Но, я так полагаю, что эти AMX-10RC они (французы — Ред.) отдали просто для того, чтобы отделаться от навязчивых просьб вооружать Украину. Вот их и поставили. Поэтому и сейчас тоже Макрон может заявлять о том, что Франция поддержит (вступление Украины в НАТО — Ред.). Да, наверное, поддержит. Но какой смысл, если ряд других деятелей, в том числе, и руководителей НАТО заявляли о том, что сейчас это невозможно.Это очень хорошо, только может как-то отобразиться в украинских СМИ, которые тут же начнут нести: "Смотрите, нас поддерживает Франция, Макрон - наконец-то"!В этом случае это играет тоже больше на психологический эффект. Пока все эти заявления не реализовались во что-то серьезное – организационное, финансовое, энергетическое в области военно-промышленного комплекса и вооружений – об этом пока что говорить не стоит.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20230625/1047508817.html

https://ukraina.ru/20230619/1047358684.html

https://ukraina.ru/20230617/1047334055.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия