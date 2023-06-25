https://ukraina.ru/20230625/1047545887.html
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ - 25.06.2023 Украина.ру
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч
2023-06-25T07:49
2023-06-25T07:49
2023-06-25T07:49
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военная техника
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Огромные потери ВСУ в личном составе и технике послужат для США важным уроком.Украинские военнослужащие, проходившие подготовку у инструкторов НАТО „не очень хорошо себя показали“ на поле боя, считает Роуч. ВСУ используют технику не слишком умело, многое идёт не так, добавил он.Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на 0.Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, зарубежье, сша, украина, всу, потери всу, нато, техника, военная техника
Новости, Зарубежье, США, Украина, ВСУ, потери ВСУ, НАТО, техника, военная техника
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч
Огромные потери ВСУ в личном составе и технике послужат для США важным уроком.
"Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — заявил он.
Украинские военнослужащие, проходившие подготовку у инструкторов НАТО „не очень хорошо себя показали“ на поле боя, считает Роуч. ВСУ используют технику не слишком умело, многое идёт не так, добавил он.
Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на 0.
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.