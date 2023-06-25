В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ - 25.06.2023 Украина.ру
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В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ - 25.06.2023 Украина.ру
В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч
2023-06-25T07:49
2023-06-25T07:49
новости
зарубежье
сша
украина
всу
потери всу
нато
техника
военная техника
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Огромные потери ВСУ в личном составе и технике послужат для США важным уроком.Украинские военнослужащие, проходившие подготовку у инструкторов НАТО „не очень хорошо себя показали“ на поле боя, считает Роуч. ВСУ используют технику не слишком умело, многое идёт не так, добавил он.Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на 0.Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
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новости, зарубежье, сша, украина, всу, потери всу, нато, техника, военная техника
Новости, Зарубежье, США, Украина, ВСУ, потери ВСУ, НАТО, техника, военная техника

В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ

07:49 25.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч
Огромные потери ВСУ в личном составе и технике послужат для США важным уроком.
"Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — заявил он.
Украинские военнослужащие, проходившие подготовку у инструкторов НАТО „не очень хорошо себя показали“ на поле боя, считает Роуч. ВСУ используют технику не слишком умело, многое идёт не так, добавил он.
Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на 0.
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
Военнопленный ВСУ
22 июня, 17:47
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТОПленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
 
НовостиЗарубежьеСШАУкраинаВСУпотери ВСУНАТОтехникавоенная техника
 
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