https://ukraina.ru/20230625/1047545887.html

В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ

В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ - 25.06.2023 Украина.ру

В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ

Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч

2023-06-25T07:49

2023-06-25T07:49

2023-06-25T07:49

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Огромные потери ВСУ в личном составе и технике послужат для США важным уроком.Украинские военнослужащие, проходившие подготовку у инструкторов НАТО „не очень хорошо себя показали“ на поле боя, считает Роуч. ВСУ используют технику не слишком умело, многое идёт не так, добавил он.Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на 0.Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.

https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html

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новости, зарубежье, сша, украина, всу, потери всу, нато, техника, военная техника