В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях - 25.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях
В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях - 25.06.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях
Минобороны Украины объявило о контрнаступлении на нескольких направлениях одновременно, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграмм-канале 24 июня
2023-06-25T06:41
2023-06-25T06:41
новости
украина
всу
контрнаступление
анна маляр
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В Министерстве обороны Украины заявили о контрнаступлении ВСУ на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.Также Маляр отметила, что бои ведутся на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и южном направлениях.Ранее замминистра призывала гражданских лиц не оценивать контрнаступлении Вооруженных сил Украины, так как „только военные могут оценивать, удачная ли операция, а гражданские могут только воспринимать их позицию“.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
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новости, украина, всу, контрнаступление, анна маляр
Новости, Украина, ВСУ, контрнаступление, Анна Маляр

В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях

06:41 25.06.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Минобороны Украины объявило о контрнаступлении на нескольких направлениях одновременно, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграмм-канале 24 июня
В Министерстве обороны Украины заявили о контрнаступлении ВСУ на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.
„Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута (Артёмовска — ред.), Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед“, — заявила Маляр.
Также Маляр отметила, что бои ведутся на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и южном направлениях.
Ранее замминистра призывала гражданских лиц не оценивать контрнаступлении Вооруженных сил Украины, так как „только военные могут оценивать, удачная ли операция, а гражданские могут только воспринимать их позицию“.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 06:59
Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"
 
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