В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Минобороны Украины объявило о контрнаступлении на нескольких направлениях одновременно, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграмм-канале 24 июня
В Министерстве обороны Украины заявили о контрнаступлении ВСУ на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.
„Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута (Артёмовска — ред.), Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед“, — заявила Маляр.
Также Маляр отметила, что бои ведутся на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и южном направлениях.
Ранее замминистра призывала гражданских лиц не оценивать контрнаступлении Вооруженных сил Украины, так как „только военные могут оценивать, удачная ли операция, а гражданские могут только воспринимать их позицию“.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
23 июня, 06:59Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"