https://ukraina.ru/20230625/1047545473.html

В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях

В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях - 25.06.2023 Украина.ру

В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях

Минобороны Украины объявило о контрнаступлении на нескольких направлениях одновременно, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграмм-канале 24 июня

2023-06-25T06:41

2023-06-25T06:41

2023-06-25T06:41

новости

украина

всу

контрнаступление

анна маляр

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В Министерстве обороны Украины заявили о контрнаступлении ВСУ на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.Также Маляр отметила, что бои ведутся на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и южном направлениях.Ранее замминистра призывала гражданских лиц не оценивать контрнаступлении Вооруженных сил Украины, так как „только военные могут оценивать, удачная ли операция, а гражданские могут только воспринимать их позицию“.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.

https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html

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новости, украина, всу, контрнаступление, анна маляр