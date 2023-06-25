https://ukraina.ru/20230625/1047408554.html

Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине

Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине - 25.06.2023 Украина.ру

Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине

Центральная Рада в 1917 году от Крыма отказалась, но в 1918-м попыталась его захватить. Мнения о необходимости присоединения Крыма придерживался и Павел Скоропадский: "Украина не может жить, не владея Крымом. (…) Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, не имеет значения". Но у Крыма было другое мнение по этому вопросу

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:00

история

история

история украины

крым

1918 г

гетман скоропадский

гражданская война

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25 июня 1918 года было обнародовано сообщение "Об образовании Крымского Краевого Правительства". Полномочия главы этого органа, а также министра военных, внутренних дел и морского принимал генерал бывшей императорской армии Матвей Сулькевич.Создание данного административного органа стало итогом завоевания Крыма германскими войсками. Сулькевич стал компромиссной фигурой, призванной устроить основные слои крымского общества и соблюсти интересы оккупационной державы.По происхождению он был литовским татарином – мусульманином, что импонировало крымско-татарским элитам. До революции Сулькевич верно служил Российскому государству – это делало его своим для русской общины Крыма. Германский генералитет очень устраивало, что, будучи кадровым военным, Сулькевич был аполитичен, не подвержен влиянию либеральных, а тем более социалистических кругов.В Литве дальние предки рода Сулькевичей обосновались ещё в XV веке, куда прибыли из Золотой Орды. В 1817 году мусульманские шляхтичи Сулькевичи перешли в российское подданство. Сам же Матвей Александрович родился в родовом имении на территории Лидского уезда Виленской губернии в 1865 году.Юный дворянин пошёл по стопам отца и начал военную карьеру. Он окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус, а за тем Михайловское Артиллерийское училище.В 1888 году Сулькевич получил звание поручика и через год был зачислен в Николаевскую Военную академию. В 1894 году он стал офицером Генерального Штаба и отбыл на службу в Одесский военный округ.XX век Сулькевич встретил в чине подполковника. В 1900-01 годах он участвовал в русско-китайской войне. А во время русско-японской войны Матвей Александрович уже полковник – начальник штаба пехотной дивизии, а позже – командир пехотного полка.За тем была служба генерал-квартирмейстером Иркутского военного округа. C 1915 года Сулькевич стал командиром 33-й пехотной дивизии (генерал-лейтенант). В марте 1917-го он командовал пехотным корпусом на Северном фронте.После неудачного выступления Лавра Корнилова Сулькевич был объявлен контрреволюционером и отправлен в резерв чинов при штабе Двинского Военного округа. Казалось, его многообещающая карьера завершилась. Однако в ноябре 1917 года ему было поручено возглавить мусульманский корпус, формируемый в составе Румынского фронта.В начале 1918 года в корпусе насчитывалось уже до 20 тыс. только нижних чинов. Германскую оккупацию это соединение застало в районе Тирасполя. После демобилизации весной 1918 года в мусульманском корпусе осталось около 6,5 тысяч человек.Когда в занятом немцами Крыму 10 мая 1918 года открылся крымско-татарский курултай, в его работе участвовал генерал Сулькевич. Он предложил свой отряд для обеспечения общественной безопасности и укрепления крымско-татарской государственности.В начале июня генерал-лейтенанту было поручено взять на себя формирование Краевого правительства. Это решение принималось в Берлине и перекликалось с назначением гетманом Украины Павла Скоропадского. И Сулькевич, и Скоропадский – кадровые военные (закончили службу в царской армии генерал-лейтенантами), потомственные дворяне, наследники аристократических родов, были довольно консервативны. Как показали дальнейшие события оба правителя стремились к максимальному суверенитету государственных образований во главе которых были поставлены. Причём, в этом устремлении им пришлось столкнуться друг с другом.Своими политическими карьерами Сулькевич и Скоропадский были обязаны стремлению германских властей пресечь на оккупированных территориях влияние других держав Центрального блока. В первом случае это была Османская империя, пытавшаяся усилить в Крыму через Джафера Сейдамета протурецкую партию. Организованный немцами переворот Скоропадского в Киеве подрывал австрийское влияние на украинские дела через Центральную Раду.Скропадский завоевал политическую власть раньше, чем Сулькевич. И Киев сразу же приступил к действиям по включения Крыма в состав Украины.7 мая 1918 года гетман лично обсуждал "крымский" вопрос с германским послом в Киеве. За тем под председательством главы МИДа Украины Николая Василенко прошло совещание, посвященное Крыму, выводы которого были следующими: Украины без Крыма существовать не может, без Крыма ее независимость иллюзорна, 3-й Универсал, текстом которого Украина отказалась от Крыма, был ошибкой, и нынешняя Украинская администрация должна приложить все усилия к присоединению Крыма любыми способами.Берлин с пониманием относился к территориальным претензиям Киева, но в тоже время поддерживал официальные контакты с министерством иностранных дел в правительстве Сулькевича. Сам по себе МИД является атрибутом суверенной государственности.Ещё в процессе формирования правительства Сулькевича Киев начал противоборство с административными органами Крыма. 12 июня была полностью прервана почтово-телеграфная и железнодорожная связь Украины с полуостровом. Началась таможенная блокада Крыма, происходили провокации на границе. Через месяц стал действовать запрет на ввоз продовольственных товаров в Крым. Это привело к серьёзному расстройству крымской экономики. Мы это всё уже видели – нет?Посредствам экономической блокады полуострова Киев старался убедить как немцев, так и местные элиты в невозможности существования Крыма в независимом статусе.Параллельно предпринимались меры по укреплению украинского национального движения на полуострове. В Крыму возник Комитет Степной Украины и украинские громады. Наряду с тремя украинскими газетами на полуострове эти структуры финансировались министерством иностранных дел Украины.Вопрос о будущем Крыма Скоропадский попытался поставить перед высшим руководством Германии во время своего сентябрьского визита в Берлин. Гетман лоббировал создание "нового и более податливого режима" в Крыму.Хотя однозначной поддержки глава Украинской державы не получил, но 14-18 сентября 1918 года кабинет Сулькевича был серьёзно реорганизован. Из его состава исчез МИД. Тем самым Краевое правительство было лишено возможности поддерживать дипломатические отношения с другими государствами.В этот же период немцы навязывали Крыму политический союз с Украиной на условиях административной автономии полуострова. Во внутренней политике от Сулькевича требовалось уравновесить влияние "русского элемента" в кабинете министров представителями крымских татар и немцев.По сути, это были ультиматум главе крымского правительства. В случае отказа Сулькевича выполнить их, оккупационные власти планировали его отставку. Для выработки конкретных условий по интеграции Украины и Крыма были намечены трёхсторонние переговоры (с участием немцев) в Киеве.Формально приняв выдвинутые ему требования, крымский лидер пытался добиться максимально широких полномочий для своего правительства. Сулькевич ратовал за создание "объединённого МИДа" и назначения крымчан на дипломатические посты за рубежом.Крымский премьер также попытался отсрочить начало переговоров, на что немецкое командование потребовало немедленного выезда в Киев полномочной делегации.Переговоры стартовали 5 октября 1918 года. Проект гетманского правительства предусматривал создание крымской автономии в составе Украины. Симферопольская делегация наставала на создании федеративного союза Крыма с Украиной. Переговоры ожидаемо прервались едва начавшись.Германская сторона считала главной причиной срыва конференции чрезмерные амбиции Сулькевича. Всё шло к смещению его правительства. Однако к концу октября ситуация резко изменилась. Берлин кардинально снизил свою активность в Причерноморье, а 12 ноября поступил приказ о выводе германских войск с полуострова. Спустя два дня правительство Сулькевича подало в отставку.Незадолго до падения своего кабинета генерал-лейтенант бывшей императорской армии телеграфировал в Екатеринодар командующему Добровольческой армии Антону Деникину о деградации германских контингентов и своем согласии размещения в Крыму "русских национальных" гарнизонов.В начале 1919 года Сулькевич в сопровождении своих соратников по краевому правительству и мусульманскому корпусу прибыл в Азербайджан. Здесь он возглавил вновь создаваемый Генеральный штаб этой республики. Спустя год, в апреле 1920 года он, вместе с высшими чиновниками Азербайджанской Демократической Республики был арестован красноармейцами. 15 июля 1920 года его расстреляли.Вероятно, у нашего читателя возник вопрос, чем было обусловлено столь резкое изменение позиции Германии по "крымскому" вопросу в сентябре 1918 года.Дело в том, что в тот период для Германской империи резко осложнилось положение дел на Западном фронте. Это отвлекло внимание заместителя начальника генштаба Германии Эриха Людендорфа от Крыма. Именно он являлся основным лоббистом независимости Крыма от Украины. Правда делал он это по соображениям создания в Крыму немецкой поселенческой провинции и аннексии Германией Севастополя.Кабинету Сулькевича таким образом отводилась лишь задача не допустить усиления влияния на полуострове Украины и Турции.В начале осени 1918 года инициатива в регулировании украинско-крымских отношений перешла МИДу Германии, который относился к интересам Киева гораздо благосклоннее, чем военные.

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, крым, 1918 г, гетман скоропадский, гражданская война