Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047540693.html
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина о выводе "Вагнера" спокойная. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
2023-06-24T22:58
2023-06-24T22:59
новости
ростов-на-дону
чвк "вагнер"
штаб
пригожин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045970007_0:88:637:446_1920x0_80_0_0_8faf3b33c0e260f60945281b65c74eb3.jpg.webp
После заявления главы "Вагнера"о том, что компания разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря, в Ростове-на-Дону сохраняется спокойная обстановка, сообщают корреспонденты. На улице Горького стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. При этом Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения.Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря согласно плану.Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
https://ukraina.ru/20230624/1047538976.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045970007_0:0:637:479_1920x0_80_0_0_e3be374d04db1e84f4f95275ee673591.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростов-на-дону, чвк "вагнер", штаб, пригожин, александр лукашенко
Новости, Ростов-на-Дону, ЧВК "Вагнер", штаб, Пригожин, Александр Лукашенко

Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ

22:58 24.06.2023 (обновлено: 22:59 24.06.2023)
 
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? TelegamЕвгений Пригожин и бойцы группы "Вагнер"
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? Telegam
Читать в
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина о выводе "Вагнера" спокойная. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
После заявления главы "Вагнера"о том, что компания разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря, в Ростове-на-Дону сохраняется спокойная обстановка, сообщают корреспонденты.
На улице Горького стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. При этом Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря согласно плану.
Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Вчера, 21:39
Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компанийЧВК "Вагнер" устроили, хотя и короткий, но все же показательный мятеж. О его последствиях пока рано судить, но некоторые выводы уже можно сделать
 
НовостиРостов-на-ДонуЧВК "Вагнер"штабПригожинАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
22:58Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
22:55Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
22:22Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
21:46"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
21:39Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
21:17Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
20:54Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
20:49Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
20:31Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
20:00МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
19:45Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
19:01Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:21Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
18:06В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила
18:00"Бессарабский робин гуд" Григорий Котовский
17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно
17:42Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
17:15"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области
Лента новостейМолния