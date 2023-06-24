https://ukraina.ru/20230624/1047540693.html
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина о выводе "Вагнера" спокойная. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
2023-06-24T22:58
2023-06-24T22:58
2023-06-24T22:59
новости
ростов-на-дону
чвк "вагнер"
штаб
пригожин
александр лукашенко
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После заявления главы "Вагнера"о том, что компания разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря, в Ростове-на-Дону сохраняется спокойная обстановка, сообщают корреспонденты. На улице Горького стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. При этом Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения.Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря согласно плану.Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, ростов-на-дону, чвк "вагнер", штаб, пригожин, александр лукашенко
Новости, Ростов-на-Дону, ЧВК "Вагнер", штаб, Пригожин, Александр Лукашенко
Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
22:58 24.06.2023 (обновлено: 22:59 24.06.2023)
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина о выводе "Вагнера" спокойная. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
После заявления главы "Вагнера"о том, что компания разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря, в Ростове-на-Дону сохраняется спокойная обстановка, сообщают корреспонденты.
На улице Горького стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. При этом Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря согласно плану.
Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.