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Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО

Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО - 24.06.2023 Украина.ру

Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-06-24T22:55

2023-06-24T22:55

2023-06-24T22:55

новости

дмитрий песков

пригожин

лукашенко

чвк "вагнер"

сво

белоруссия

украина

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Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы". После этого глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его колонны уходят обратно в полевые лагеря".Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил. Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.Песков добавил, что сегодняшняя ситуация не повлияла на ход СВО, поскольку российские солдаты успешно отражают наступление ВСУ.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дмитрий песков, пригожин, лукашенко, чвк "вагнер", сво, белоруссия, украина