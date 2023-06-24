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Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО - 24.06.2023 Украина.ру
Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-06-24T22:55
2023-06-24T22:55
2023-06-24T22:55
новости
дмитрий песков
пригожин
лукашенко
чвк "вагнер"
сво
белоруссия
украина
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Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы". После этого глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его колонны уходят обратно в полевые лагеря".Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил. Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.Песков добавил, что сегодняшняя ситуация не повлияла на ход СВО, поскольку российские солдаты успешно отражают наступление ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, пригожин, лукашенко, чвк "вагнер", сво, белоруссия, украина
Новости, Дмитрий Песков, Пригожин, Лукашенко, ЧВК "Вагнер", СВО, Белоруссия, Украина
Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы". После этого глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его колонны уходят обратно в полевые лагеря".
Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил.
Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.
Песков добавил, что сегодняшняя ситуация не повлияла на ход СВО, поскольку российские солдаты успешно отражают наступление ВСУ.