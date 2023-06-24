Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
22:22 24.06.2023 (обновлено: 22:23 24.06.2023)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 24 июня
Муфтий обратился к верующим и призвал сохранять полное спокойствие и не поддаваться страху.
"После обращения нашего президента, после многих тех новостей, которые мы читаем, которые видим, многие люди задаются вопросом: как поступать? У некоторых людей появилась тревога. И мне хотелось бы напомнить в первую очередь себе, а также вам, одно из главных правил нашего вероубеждения. В нем сказано: то, что тебя постигло, не могло никак тебя миновать, а то, что тебя миновало, никак не могло тебя постичь", - говорится в обращении.
Аляутдинов призвал верующих "включать разум" и спокойно анализировать и сопоставлять происходящее, ни в коем случае не поддаваясь на провокации.
Ранее патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.
Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
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