Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047539761.html
Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие - 24.06.2023 Украина.ру
Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T22:22
2023-06-24T22:23
новости
муфтий
ислам
обращение
православие
патриарх кирилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102002/87/1020028765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29fc269081154acc6918f333c1d0054f.jpg
Муфтий обратился к верующим и призвал сохранять полное спокойствие и не поддаваться страху.Аляутдинов призвал верующих "включать разум" и спокойно анализировать и сопоставлять происходящее, ни в коем случае не поддаваясь на провокации.Ранее патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
https://ukraina.ru/20230624/1047536006.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102002/87/1020028765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f7cb5d40a046a75e7020135bfb61b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, муфтий, ислам, обращение, православие, патриарх кирилл
Новости, муфтий, ислам, обращение, Православие, Патриарх Кирилл

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие

22:22 24.06.2023 (обновлено: 22:23 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
Празднование 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 24 июня
Муфтий обратился к верующим и призвал сохранять полное спокойствие и не поддаваться страху.

"После обращения нашего президента, после многих тех новостей, которые мы читаем, которые видим, многие люди задаются вопросом: как поступать? У некоторых людей появилась тревога. И мне хотелось бы напомнить в первую очередь себе, а также вам, одно из главных правил нашего вероубеждения. В нем сказано: то, что тебя постигло, не могло никак тебя миновать, а то, что тебя миновало, никак не могло тебя постичь", - говорится в обращении.

Аляутдинов призвал верующих "включать разум" и спокойно анализировать и сопоставлять происходящее, ни в коем случае не поддаваясь на провокации.
Ранее патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.
Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
Богослужение в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
17:42
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела
 
НовостимуфтийисламобращениеПравославиеПатриарх Кирилл
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
22:55Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
22:22Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
21:46"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
21:39Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
21:17Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
20:54Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
20:49Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
20:31Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
20:00МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
19:45Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
19:01Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:21Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
18:06В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила
18:00"Бессарабский робин гуд" Григорий Котовский
17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно
17:42Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
17:15"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области
17:04Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию
Лента новостейМолния