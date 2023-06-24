https://ukraina.ru/20230624/1047539761.html

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие - 24.06.2023 Украина.ру

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие

Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 24 июня

2023-06-24T22:22

2023-06-24T22:22

2023-06-24T22:23

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Муфтий обратился к верующим и призвал сохранять полное спокойствие и не поддаваться страху.Аляутдинов призвал верующих "включать разум" и спокойно анализировать и сопоставлять происходящее, ни в коем случае не поддаваясь на провокации.Ранее патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.

https://ukraina.ru/20230624/1047536006.html

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новости, муфтий, ислам, обращение, православие, патриарх кирилл