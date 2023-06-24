https://ukraina.ru/20230624/1047539171.html

"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону

"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону - 24.06.2023 Украина.ру

"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону

Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону, около штаба ЮВО они заводят танки и грузят боекомплекты. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости

2023-06-24T21:46

2023-06-24T21:46

2023-06-24T21:46

новости

чвк "вагнер"

ростов-на-дону

пригожин

александр лукашенко

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Бойцы ЧВК "Вагнер" снимаются со своих позиций в Ростове-на-Дону и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия, сообщают корреспонденты. "Вагнеровцы" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа, они грузят боекомплект в машины и заводят танки.Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html

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новости, чвк "вагнер", ростов-на-дону, пригожин, александр лукашенко