"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону - 24.06.2023 Украина.ру
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"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону - 24.06.2023 Украина.ру
"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону, около штаба ЮВО они заводят танки и грузят боекомплекты. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
2023-06-24T21:46
2023-06-24T21:46
новости
чвк "вагнер"
ростов-на-дону
пригожин
александр лукашенко
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Бойцы ЧВК "Вагнер" снимаются со своих позиций в Ростове-на-Дону и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия, сообщают корреспонденты. "Вагнеровцы" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа, они грузят боекомплект в машины и заводят танки.Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, чвк "вагнер", ростов-на-дону, пригожин, александр лукашенко
Новости, ЧВК "Вагнер", Ростов-на-Дону, Пригожин, Александр Лукашенко

"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону

21:46 24.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы "Вагнер" в окрестностях Артемовска
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону, около штаба ЮВО они заводят танки и грузят боекомплекты. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" снимаются со своих позиций в Ростове-на-Дону и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия, сообщают корреспонденты.
"Вагнеровцы" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа, они грузят боекомплект в машины и заводят танки.
Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.
"Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях <...> В развитие договоренностей, <...> президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным", - сообщила пресс-служба главы республики.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
Ярослав Манцевич интервью
17:46
Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдноСвоими действиями глава ЧВК "Вагнер" поставил под удар соотечественников на фронте, предав их и родину. Российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим бойцам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.
 
НовостиЧВК "Вагнер"Ростов-на-ДонуПригожинАлександр Лукашенко
 
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