https://ukraina.ru/20230624/1047538976.html

Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний

Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний - 24.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний

ЧВК "Вагнер" устроили, хотя и короткий, но все же показательный мятеж. О его последствиях пока рано судить, но некоторые выводы уже можно сделать

2023-06-24T21:39

2023-06-24T21:39

2023-06-24T21:39

интервью

дмитрий рогозин

чвк "вагнер"

пригожин

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Рогозин, руководитель подразделения "Царские волки", находящегося на передовых позициях СВО.- Дмитрий Олегович, на что рассчитывал Пригожин, подняв мятеж? Принимает ли он во внимание жизни и здоровье рядовых вагнеров и ситуацию на фронте? Понимает ли он, что это удар в спину России? Может ли сейчас обвалиться фронт?- Пригожин - лицемер. Он использует лозунги борьбы с коррупцией и клановостью власти, хотя сам является плоть от плоти этих явлений. Он превратил частную военную компанию в личную армию в борьбе за личную безграничную и переступившую через закон власть. Он организатор и идеолог вооруженного мятежа за спиной Русской армии. И не сомневаюсь, что самые лютые внешние и внутренние враги России этим немедленно воспользуются.- Как, по-вашему, сейчас должны действовать власти? Надо ли вступать в переговоры с мятежниками?- Власти должны подавить мятеж и судить его организаторов.- Что теперь будет с идеей ЧВК и добровольческих движений? Ведь их теперь центральная власть будет подозревать в потенциальном мятеже.- Частные военные компании (ЧВК) создаются из числа ветеранов спецподразделений армии или спецслужб для обеспечения безопасности сотрудников и имущества внешнеторговых государственных и крупных частных компаний, работающих за пределами страны, например, топливно-энергетических, строительных, транспортных и других инфраструктурных корпораций. Подчеркну, исключительно за пределами страны. Контроль за деятельностью ЧВК должен жёстко осуществляться Министерством обороны или ведомством, обеспечивающим государственную безопасность, поскольку ЧВК в своей деятельности использует оружие и специфические методы работы Нельзя отдавать управление деятельности ЧВК в руки гражданским авантюристам с криминальным прошлым.Деятельность ЧВК внутри собственной страны и, тем более, нахождение их вооруженных сотрудников не допускается. Это правило.Также правилом является исключительное право государства на применение вооруженной силы как внутри страны, так и за ее пределами.Думаю, что теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний в соответствии с мировой практикой.

https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дмитрий рогозин, чвк "вагнер", пригожин, россия