https://ukraina.ru/20230624/1047538976.html
Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний - 24.06.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
ЧВК "Вагнер" устроили, хотя и короткий, но все же показательный мятеж. О его последствиях пока рано судить, но некоторые выводы уже можно сделать
2023-06-24T21:39
2023-06-24T21:39
2023-06-24T21:39
интервью
дмитрий рогозин
чвк "вагнер"
пригожин
россия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Рогозин, руководитель подразделения "Царские волки", находящегося на передовых позициях СВО.- Дмитрий Олегович, на что рассчитывал Пригожин, подняв мятеж? Принимает ли он во внимание жизни и здоровье рядовых вагнеров и ситуацию на фронте? Понимает ли он, что это удар в спину России? Может ли сейчас обвалиться фронт?- Пригожин - лицемер. Он использует лозунги борьбы с коррупцией и клановостью власти, хотя сам является плоть от плоти этих явлений. Он превратил частную военную компанию в личную армию в борьбе за личную безграничную и переступившую через закон власть. Он организатор и идеолог вооруженного мятежа за спиной Русской армии. И не сомневаюсь, что самые лютые внешние и внутренние враги России этим немедленно воспользуются.- Как, по-вашему, сейчас должны действовать власти? Надо ли вступать в переговоры с мятежниками?- Власти должны подавить мятеж и судить его организаторов.- Что теперь будет с идеей ЧВК и добровольческих движений? Ведь их теперь центральная власть будет подозревать в потенциальном мятеже.- Частные военные компании (ЧВК) создаются из числа ветеранов спецподразделений армии или спецслужб для обеспечения безопасности сотрудников и имущества внешнеторговых государственных и крупных частных компаний, работающих за пределами страны, например, топливно-энергетических, строительных, транспортных и других инфраструктурных корпораций. Подчеркну, исключительно за пределами страны. Контроль за деятельностью ЧВК должен жёстко осуществляться Министерством обороны или ведомством, обеспечивающим государственную безопасность, поскольку ЧВК в своей деятельности использует оружие и специфические методы работы Нельзя отдавать управление деятельности ЧВК в руки гражданским авантюристам с криминальным прошлым.Деятельность ЧВК внутри собственной страны и, тем более, нахождение их вооруженных сотрудников не допускается. Это правило.Также правилом является исключительное право государства на применение вооруженной силы как внутри страны, так и за ее пределами.Думаю, что теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний в соответствии с мировой практикой.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, дмитрий рогозин, чвк "вагнер", пригожин, россия
Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
ЧВК "Вагнер" устроили, хотя и короткий, но все же показательный мятеж. О его последствиях пока рано судить, но некоторые выводы уже можно сделать
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Рогозин, руководитель подразделения "Царские волки", находящегося на передовых позициях СВО.
- Дмитрий Олегович, на что рассчитывал Пригожин, подняв мятеж? Принимает ли он во внимание жизни и здоровье рядовых вагнеров и ситуацию на фронте? Понимает ли он, что это удар в спину России? Может ли сейчас обвалиться фронт?
- Пригожин - лицемер. Он использует лозунги борьбы с коррупцией и клановостью власти, хотя сам является плоть от плоти этих явлений. Он превратил частную военную компанию в личную армию в борьбе за личную безграничную и переступившую через закон власть. Он организатор и идеолог вооруженного мятежа за спиной Русской армии. И не сомневаюсь, что самые лютые внешние и внутренние враги России этим немедленно воспользуются.
- Как, по-вашему, сейчас должны действовать власти? Надо ли вступать в переговоры с мятежниками?
- Власти должны подавить мятеж и судить его организаторов.
- Что теперь будет с идеей ЧВК и добровольческих движений? Ведь их теперь центральная власть будет подозревать в потенциальном мятеже.
- Частные военные компании (ЧВК) создаются из числа ветеранов спецподразделений армии или спецслужб для обеспечения безопасности сотрудников и имущества внешнеторговых государственных и крупных частных компаний, работающих за пределами страны, например, топливно-энергетических, строительных, транспортных и других инфраструктурных корпораций. Подчеркну, исключительно за пределами страны.
Контроль за деятельностью ЧВК должен жёстко осуществляться Министерством обороны или ведомством, обеспечивающим государственную безопасность, поскольку ЧВК в своей деятельности использует оружие и специфические методы работы Нельзя отдавать управление деятельности ЧВК в руки гражданским авантюристам с криминальным прошлым.
Деятельность ЧВК внутри собственной страны и, тем более, нахождение их вооруженных сотрудников не допускается. Это правило.
Также правилом является исключительное право государства на применение вооруженной силы как внутри страны, так и за ее пределами.
Думаю, что теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний в соответствии с мировой практикой.