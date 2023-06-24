https://ukraina.ru/20230624/1047538830.html

Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру

Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

2023-06-24T21:17

2023-06-24T21:17

2023-06-24T21:17

новости

лукашенко

пригожин

чвк "вагнер"

дмитрий медведев

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Лукашенко сообщил о согласии главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" по России. Переговоры длились в течение дня, в результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.Позже пресс-служба Пригожина сообщила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в полевые лагеря согласно плану.Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил отм, что вооружённый мятеж в России – это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране.Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях ВС РФ. Россия, по его словам, не позволит дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.

https://ukraina.ru/20230624/1047530279.html

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новости, лукашенко, пригожин, чвк "вагнер", дмитрий медведев