Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит - 24.06.2023 Украина.ру
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Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит - 24.06.2023 Украина.ру
Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал об отношениях между Китаем и США, а также о вероятности вступления Украины в НАТО:
2023-06-24T20:54
2023-06-24T20:54
видео
нато
запад
украина
сша
китай
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00:35 - Об отношениях между КНР и США11:34 – О гарантиях для Украины по вступлению в НАТО15:17 – Вероятность вступления Украины в Альянс при поддержке Франции 19:15 – О контактах России с Западом в отношении прав человека
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, нато, запад, украина, сша, китай, видео
Видео, НАТО, Запад, Украина, США, Китай

Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит

20:54 24.06.2023
 
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал об отношениях между Китаем и США, а также о вероятности вступления Украины в НАТО:
00:35 - Об отношениях между КНР и США
11:34 – О гарантиях для Украины по вступлению в НАТО
15:17 – Вероятность вступления Украины в Альянс при поддержке Франции
19:15 – О контактах России с Западом в отношении прав человека
 
ВидеоНАТОЗападУкраинаСШАКитай
 
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