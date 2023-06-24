https://ukraina.ru/20230624/1047538702.html

Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит

Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит - 24.06.2023 Украина.ру

Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал об отношениях между Китаем и США, а также о вероятности вступления Украины в НАТО:

2023-06-24T20:54

2023-06-24T20:54

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нато

запад

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сша

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00:35 - Об отношениях между КНР и США11:34 – О гарантиях для Украины по вступлению в НАТО15:17 – Вероятность вступления Украины в Альянс при поддержке Франции 19:15 – О контактах России с Западом в отношении прав человека

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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