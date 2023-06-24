https://ukraina.ru/20230624/1047538396.html

Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря

Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря - 24.06.2023 Украина.ру

Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря

Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в летние лагеря согласно плану. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в официальном Telegram-канале24 июня

2023-06-24T20:49

2023-06-24T20:49

2023-06-24T20:55

новости

пригожин

чвк "вагнер"

ростов-на-дону

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Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в обратном направлении, говорится в сообщении Пригожина.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

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новости, пригожин, чвк "вагнер", ростов-на-дону