Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
20:49 24.06.2023 (обновлено: 20:55 24.06.2023)
Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в летние лагеря согласно плану. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в официальном Telegram-канале24 июня
Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в обратном направлении, говорится в сообщении Пригожина.
"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сообщил Пригожин.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.