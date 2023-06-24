Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря - 24.06.2023 Украина.ру
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Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря - 24.06.2023 Украина.ру
Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в летние лагеря согласно плану. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в официальном Telegram-канале24 июня
2023-06-24T20:49
2023-06-24T20:55
новости
пригожин
чвк "вагнер"
ростов-на-дону
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Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в обратном направлении, говорится в сообщении Пригожина.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, пригожин, чвк "вагнер", ростов-на-дону
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Ростов-на-Дону

Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря

20:49 24.06.2023 (обновлено: 20:55 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанк Евгений Пригожин
 Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в летние лагеря согласно плану. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в официальном Telegram-канале24 июня
Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят в обратном направлении, говорится в сообщении Пригожина.

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сообщил Пригожин.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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