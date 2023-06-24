https://ukraina.ru/20230624/1047538192.html

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ

У штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону предположительно прозвучало несколько выстрелов в воздух. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости

2023-06-24T20:31

2023-06-24T20:31

2023-06-24T20:32

новости

ростов-на-дону

терроризм

чвк "вагнер"

выстрелы

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Как сообщают корреспонденты "РИА Новости", выстрелы прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где расположен штаб ЮВО. Корреспонденты отмечают, что пока неизвестно, кто именно производил выстрелы.Корреспонденты сообщают, что на данный момент в районе 500 метров от штаба ЮВО мирных жителей нет, они разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".Ранее бойцы приказали разойтись жителям, находившимся около штаба, передает агентство.Ранее Минтранс сообщил о том, что часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты. Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку.По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047537749.html

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новости, ростов-на-дону, терроризм, чвк "вагнер", выстрелы