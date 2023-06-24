Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047538192.html
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ - 24.06.2023 Украина.ру
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
У штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону предположительно прозвучало несколько выстрелов в воздух. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
2023-06-24T20:31
2023-06-24T20:32
новости
ростов-на-дону
терроризм
чвк "вагнер"
выстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/41/1018264151_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_319983acbadaa6e7a237a1b1c18b3c4d.jpg
Как сообщают корреспонденты "РИА Новости", выстрелы прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где расположен штаб ЮВО. Корреспонденты отмечают, что пока неизвестно, кто именно производил выстрелы.Корреспонденты сообщают, что на данный момент в районе 500 метров от штаба ЮВО мирных жителей нет, они разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".Ранее бойцы приказали разойтись жителям, находившимся около штаба, передает агентство.Ранее Минтранс сообщил о том, что часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты. Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку.По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
https://ukraina.ru/20230624/1047537749.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/41/1018264151_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_550f7b90baace0eb431178e740948143.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростов-на-дону, терроризм, чвк "вагнер", выстрелы
Новости, Ростов-на-Дону, терроризм, ЧВК "Вагнер", выстрелы

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ

20:31 24.06.2023 (обновлено: 20:32 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Александр Поготов
Перейти в фотобанк
Читать в
У штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону предположительно прозвучало несколько выстрелов в воздух. Об этом с места событий 24 июня сообщают корреспонденты РИА Новости
Как сообщают корреспонденты "РИА Новости", выстрелы прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где расположен штаб ЮВО.
Корреспонденты отмечают, что пока неизвестно, кто именно производил выстрелы.
Корреспонденты сообщают, что на данный момент в районе 500 метров от штаба ЮВО мирных жителей нет, они разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".
Ранее бойцы приказали разойтись жителям, находившимся около штаба, передает агентство.
Ранее Минтранс сообщил о том, что часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты. Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку.
По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
В Москве усилены меры безопасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
19:01
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспектБлокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
 
НовостиРостов-на-ДонутерроризмЧВК "Вагнер"выстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала