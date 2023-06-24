Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения - 24.06.2023 Украина.ру
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Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения - 24.06.2023 Украина.ру
Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
Закон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации
2023-06-24T19:45
2023-06-24T19:45
новости
владимир путин
призыв
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Закон дополнил перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.Основанием для увольнения таких граждан из рядов Вооруженных сил станет окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и (или) истечение военного времениЗакон также установил предельный возраст для воинской службы: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.Ранее Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, владимир путин, призыв
Новости, Владимир Путин, призыв

Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения

19:45 24.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Закон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации
Закон дополнил перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
"Так, заключить такой контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", - говорится в в заключении конституционного комитета СФ.
Основанием для увольнения таких граждан из рядов Вооруженных сил станет окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и (или) истечение военного времени
Закон также установил предельный возраст для воинской службы: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.
Ранее Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.
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В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
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