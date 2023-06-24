Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
Закон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации
Закон дополнил перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
"Так, заключить такой контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", - говорится в в заключении конституционного комитета СФ.
Основанием для увольнения таких граждан из рядов Вооруженных сил станет окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и (или) истечение военного времени
Закон также установил предельный возраст для воинской службы: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.
Ранее Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.
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