https://ukraina.ru/20230624/1047537878.html

Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения

Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения - 24.06.2023 Украина.ру

Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения

Закон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации

2023-06-24T19:45

2023-06-24T19:45

2023-06-24T19:45

новости

владимир путин

призыв

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Закон дополнил перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.Основанием для увольнения таких граждан из рядов Вооруженных сил станет окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и (или) истечение военного времениЗакон также установил предельный возраст для воинской службы: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.Ранее Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

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новости, владимир путин, призыв