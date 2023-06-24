https://ukraina.ru/20230624/1047537749.html
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект - 24.06.2023 Украина.ру
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
Блокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
2023-06-24T19:01
2023-06-24T19:01
2023-06-24T19:01
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блокпосты
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Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют документы водителей. В этой части Москвы находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.Колонну грузовиков в сопровождении автомобиля с бойцами ОМОН заметили на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и призвал москвичей отказаться от поездок по городу.Тем временем в северной столице вступили в силу ограничения на проезд через Невский проспект и ряд центральных улиц. Причина этого, однако, не меры безопасности в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", а праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, блокпосты, санкт-петербург
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
Блокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют документы водителей. В этой части Москвы находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.
Колонну грузовиков в сопровождении автомобиля с бойцами ОМОН заметили на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и призвал москвичей отказаться от поездок по городу.
Тем временем в северной столице вступили в силу ограничения на проезд через Невский проспект и ряд центральных улиц. Причина этого, однако, не меры безопасности в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", а праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.