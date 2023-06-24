Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект - 24.06.2023 Украина.ру
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Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект - 24.06.2023 Украина.ру
Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
Блокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
2023-06-24T19:01
2023-06-24T19:01
новости
москва
блокпосты
санкт-петербург
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Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют документы водителей. В этой части Москвы находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.Колонну грузовиков в сопровождении автомобиля с бойцами ОМОН заметили на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и призвал москвичей отказаться от поездок по городу.Тем временем в северной столице вступили в силу ограничения на проезд через Невский проспект и ряд центральных улиц. Причина этого, однако, не меры безопасности в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", а праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, блокпосты, санкт-петербург
Новости, Москва, блокпосты, Санкт-Петербург

Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект

19:01 24.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ Москве усилены меры безопасности
В Москве усилены меры безопасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Блокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют документы водителей. В этой части Москвы находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.
Колонну грузовиков в сопровождении автомобиля с бойцами ОМОН заметили на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и призвал москвичей отказаться от поездок по городу.
Тем временем в северной столице вступили в силу ограничения на проезд через Невский проспект и ряд центральных улиц. Причина этого, однако, не меры безопасности в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", а праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Ярослав Манцевич интервью
17:46
Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдноСвоими действиями глава ЧВК "Вагнер" поставил под удар соотечественников на фронте, предав их и родину. Российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим бойцам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
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20:49Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря
20:31Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
20:00МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
19:45Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
19:01Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:21Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
18:06В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила
18:00"Бессарабский робин гуд" Григорий Котовский
17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно
17:42Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
17:15"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области
17:04Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию
17:01Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад
16:42Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)
16:26"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина
16:09Путин установил наказание за нарушение режима военного положения
15:56Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют
15:40Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
15:18От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина
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