https://ukraina.ru/20230624/1047537749.html

Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект

Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект - 24.06.2023 Украина.ру

Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект

Блокпост с БТР и автоматическим гранатометом появился на съезде с МКАД в районе Ясенево. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости

2023-06-24T19:01

2023-06-24T19:01

2023-06-24T19:01

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Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют документы водителей. В этой части Москвы находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.Колонну грузовиков в сопровождении автомобиля с бойцами ОМОН заметили на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и призвал москвичей отказаться от поездок по городу.Тем временем в северной столице вступили в силу ограничения на проезд через Невский проспект и ряд центральных улиц. Причина этого, однако, не меры безопасности в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", а праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html

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новости, москва, блокпосты, санкт-петербург