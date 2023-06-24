Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка "Калибр" в Москв
Жителей и гостей столицы мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от поездок по городу. Об этом столичный градоначальник заявил в своём телеграм-канале
На работу в понедельник, 26 июня, выйдут только сотрудники столичных органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
"Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - написал Собянин.
Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен режим контртеррористической операции. некоторые из федеральных трасс в Московской области и движение по Москве-реке перекрыты.