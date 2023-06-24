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Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - 24.06.2023 Украина.ру

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Жителей и гостей столицы мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от поездок по городу. Об этом столичный градоначальник заявил в своём телеграм-канале

2023-06-24T18:29

2023-06-24T18:29

2023-06-24T18:29

новости

сергей собянин

москва

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На работу в понедельник, 26 июня, выйдут только сотрудники столичных органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен режим контртеррористической операции. некоторые из федеральных трасс в Московской области и движение по Москве-реке перекрыты.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей собянин, москва