Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - 24.06.2023 Украина.ру
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Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - 24.06.2023 Украина.ру
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
Жителей и гостей столицы мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от поездок по городу. Об этом столичный градоначальник заявил в своём телеграм-канале
2023-06-24T18:29
2023-06-24T18:29
новости
сергей собянин
москва
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На работу в понедельник, 26 июня, выйдут только сотрудники столичных органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен режим контртеррористической операции. некоторые из федеральных трасс в Московской области и движение по Москве-реке перекрыты.
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новости, сергей собянин, москва
Новости, Сергей Собянин, Москва

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

18:29 24.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка "Калибр" в Москв
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка Калибр в Москв - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Жителей и гостей столицы мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от поездок по городу. Об этом столичный градоначальник заявил в своём телеграм-канале
На работу в понедельник, 26 июня, выйдут только сотрудники столичных органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
"Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - написал Собянин.
Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен режим контртеррористической операции. некоторые из федеральных трасс в Московской области и движение по Москве-реке перекрыты.
 
НовостиСергей СобянинМосква
 
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18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
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