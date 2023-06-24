https://ukraina.ru/20230624/1047536169.html

В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила

В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила - 24.06.2023 Украина.ру

В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила

Скорая не политически мотивированные и хорошо проплаченные дефиниции определенного свойства "Википедия" уже поведала мир что произошло в России

2023-06-24T18:06

2023-06-24T18:06

2023-06-24T18:19

эксклюзив

история

владимир скачко

россия

мятеж

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: "Мятеж ЧВК "Вагнер", также мятеж Евгения Пригожина — вооруженное выступление частной военной компании "Вагнер", принимавшей участие во вторжении России на Украину, начавшееся 23 июня 2023 года с заявлений Евгения Пригожина, направленных против Минобороны РФ, которые были расценены российскими властями как попытка вооруженного мятежа", - сообщила "Википедия"И впервые четко прозвучало слово "мятеж", которое та же "Википедия" да и другие словари определяют, как "один из видов массовых выступлений против существующей власти, как правило, не приводящих к смене политического строя в государстве, стране или регионе, однако в случае успеха восстание может увенчаться переворотом или даже революцией".И потому-то исчерпывающую оценку действиям руководства ЧВК "Вагнер" дал президент России верховный главнокомандующий Владимир Путин в обращении к нации: "Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях".Путин, походу, как юрист, сразу же квалифицировал деяние с точки зрения Уголовного кодекса России: статья 279, которая называется "Вооруженный мятеж" и четко гласит: "Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет".Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который уже отказался подчиняться приказам, сдаваться и приходить с повинной и признанием того, что был не прав, перед началом выступления тоже был предельно откровенен: "Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, и десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины".А военкор Евгений Поддубный глянул на события с точки зрения исторической ретроспективы и последствий всех мятежей: "…Это не "поход справедливости", а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами. Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. …Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к "музыкантам" за былые подвиги, они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность. Но я напомню, что внешние враги не способны уничтожить Россию без внутренней смуты. Смута -- единственное главное условие для успеха противника".Точно! Линейка эта подтверждена всей историей России: сначала путч или мятеж, потом переворот со сменой власти или без оной, а затем – длительная смута или гражданская война, рискующая камня на камен не оставить от страны, несущая страшные кровавые потери народу.И сейчас все и все прекрасно понимают. Как заявил уже академик и экс-советник президента России Сергей Глазьев, "мятеж поднят в тот момент, когда враг терпит поражение, а его хозяева готовятся к переговорам о мире"."Всем уже очевидно, что ВСУ обречены на поражение. На поле боя произошел перелом в нашу пользу. В мире ширится наша поддержка и осуждение агрессии США и НАТО. В США и ЕС падает популярность развязавших войну с нами политиков. У врага не остается других шансов удержать власть, кроме организации госпереворота в нашей стране. Действие мятежников -- это действительно удар в спину, как правильно сказал наш президент", -- уверен Глазьев.И история России действительно доказывает, что развивалась она по-разному, но только перевороты и следовавшие за ними смуты и гражданские войны всегда, повторяю, всегда ставили страну на грань окончательного поражения и угрозы развала и исчезновения.Дворцовые перевороты XVIII -- начала XIX веков, когда императоров и императриц тасовали, как бочонки от лото перед тем, как выбросить на стол для игры, -- не в счет. Тогда боролись за власть для себя, не посягая, в принципе, на основы государства. А вот Великая смута (или Смутное время) 1598-1618 годов фактически покончила с самостоятельной Россией – в 1610-1613 годах московским царем был избран польский королевич Владислав Ваза.И даже когда в 1613 году царем был избран Михаил Романов, Владислав этот притязал на русскую корону. Организовал в 1617-1618 годах поход на Москву и получил по сопатке. Но отказался от претензий на Россию, от использования титула Великого князя Московского и вернул русские царские регалии только по Поляновскому миру в 1634 году, уже будучи польским королем Владиславом IV.Но 20 лет в Московском царстве и будущей России шла гражданская война, когда брат шел на брата, а отец на сына. Когда русские резали русских, не зная пощады. И так много было предателей, которые лизали сапоги и целовали мантии пришельцам за копейку, понюшку табаки или даже ласковый взгляд с перспективой того, что сейчас называется "евроинтеграцией" …Еще страшнее была смута начала ХХ века, в 1917-1924 годах. Началась она с трех мятежей. Первый был практически бескровный – заговор генералов генштаба, связавшихся с либералами и демократами, подсевшими на тогдашние гранты иностранных разведок. Самых, кстати, разных. Все вместе они сварганили так называемую Февральскую революцию 28 февраля -- 3 марта 1917 года, которая закончилась свержением императора Николая II и провозглашением в России республики, которая должна была определить себе государственный строй на Учредительном собрании.Вот тогда-то страну и начали колоть на части, растягивая, как позже сказали, по национальным квартирам и берлогам всяческих национально окрашенных авантюристов и проплаченных извне наемников (как например, правителей Украинской Народной Республики или гетманской Украинской державы -- "отамана" Симона Петлюры или гетмана Павла Скоропадского, которые облизали всех, кто мог гарантировать им власть).Потом в августе-сентябре того же, 1917 года, был так называемый Корниловский мятеж – попытка частей бывшей русской императорской армии под командованием генерала Лава Корнилова навести порядок в стране, восстановить законность и власть, продолжить Первую мировую войну на стороне союзников из стран Антанты.Временное правительство и его предводитель Александр Керенский тогда испугались за свои портфели и власть, и мятеж Корнилова был подавлен, что отрыло путь уже к большевистскому мятежу и государственному перевороту в октябре 1917 года.Захват власти большевиками Владимира Ленина положил конец русской буржуазной революции, но стал началом Великой социалистической, которая однозначно сменила старый строй и все устои государственного существования и развития. Но при этом непримиримо расколола страну на сторонников новых и старых порядков, после чего и началась многолетняя гражданская война.Одни называют ее началом расстрел большевиками в Петрограде 5 января 1918 года демонстрации в поддержку разогнанного ими же Учредительного собрания (так называемая "Кровавая пятница"). Другие склоняются к тому, что триггером гражданской войны стал левоэсеровский мятеж конца июня-начала июля 1918 года, когда большевики раздавили своих революционных союзников – левых эсеров и перешли к установлению своей однопартийной диктатуры под флагом "диктатуры пролетариата", - исторического явления, которое окончательно раскололо Россию и залило ее кровью.Но история, однако, хоть по большому счету наполовину оправдала большевиков – они оказались единственной политической силой, которые не торговали страной и защищали ее целостность в борьбе со всевозможными белогвардейскими армиями и интервентами 14 иностранных государств, которые возжелали поживиться за русский счет.И сейчас уже практически очевидно, что борьба именно за страну и предопределила победу большевиков в той гражданской войне. Они в ней боролись на только за свою власть и воплощение своих государственно-политических, экономических и общественно-духовных фантазий, но и ЗА ЦЕЛОСТНУЮ РОССИЮ (выделено мною. – Авт.). И у них получилось. Правда, ценой таких жертв, что их и сегодня невозможно подсчитать. Но виноваты в этих жертвах и те, кто тешил свои властные амбиции и неумное политическое тщеславие и развязал гражданскую войну.Эта гражданская война в скрытых формах и холодном режиме продолжалась до 1991 года, когда распался СССР – реинкарнация той Российской империи, которая была потеряна в 1917 году. Идет гражданская война в России и сейчас. Начало ей положил путч августа 1991 года, который, собственно, и приблизил образование нынешней России.А потом была попытка госпереворота (мятежа и путча) октября 1993 года, когда между собой схлестнулись президент и парламент и все чуть не закончилось новой горячей гражданской войной. И в обоих случаях опять брат шел на брата и лилась русская кровь.И сейчас Россия подошла к черте, о которой Путина сказал: "Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции".Уже очевидно, что мятежу ЧВК "Вагнер" порадовались все враги России. И не только неонацисты в Украине и их кураторы и спонсоры на коллективном Западе, но и все враги в России. Радостно потирают потные ладошки все, кто ненавидит Россию и желает ей гадостей. Эта разномастная оппозиционная шушера получила пищу для удовлетворения своих амбиций и как бы подтверждения их правоты, для радости и злорадства.Мятеж – это убийственно-действенное средство деморализации многих в России и мобилизации ее врагов за пределами и внутри страны. Как этого можно не понимать, даже удивительно. Но страшный факт остается фактом – на кон опять поставлена судьба России. Ее опять хотят уничтожить, чего коллективный Запада и не скрывает и чему, вольно или невольно помогает нынешний мятеж.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html

https://ukraina.ru/20230624/1047533986.html

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

https://ukraina.ru/20230624/1047529638.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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