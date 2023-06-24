https://ukraina.ru/20230624/1047536006.html
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела
2023-06-24T17:42
2023-06-24T17:42
2023-06-24T17:43
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чвк "вагнер"
владимир путин
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К мятежникам иерарах обратился от имени священнослужителей, духовно окормлявших бойцов регулярной армии и добровольческих отрядов на передовой с первых дней СВО.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин, священник
Новости, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, Пригожин, священник
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
17:42 24.06.2023 (обновлено: 17:43 24.06.2023)
Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела
К мятежникам иерарах обратился от имени священнослужителей, духовно окормлявших бойцов регулярной армии и добровольческих отрядов на передовой с первых дней СВО.
"Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - измены, предательства, переворота, порой, - не прощаются", - сказал митрополит.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.