Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
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Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела
2023-06-24T17:42
2023-06-24T17:43
новости
чвк "вагнер"
владимир путин
пригожин
священник
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К мятежникам иерарах обратился от имени священнослужителей, духовно окормлявших бойцов регулярной армии и добровольческих отрядов на передовой с первых дней СВО.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин, священник
Новости, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, Пригожин, священник

Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"

17:42 24.06.2023 (обновлено: 17:43 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкБогослужение в зоне СВО
Богослужение в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Максим Захаров
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Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела
К мятежникам иерарах обратился от имени священнослужителей, духовно окормлявших бойцов регулярной армии и добровольческих отрядов на передовой с первых дней СВО.
"Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - измены, предательства, переворота, порой, - не прощаются", - сказал митрополит.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
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16:42
Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)В субботу, 24 июня, в Москве, Московской и Воронежской областях был объявлен режим контртеррористической операции — после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
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