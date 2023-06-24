https://ukraina.ru/20230624/1047536006.html

Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"

Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру

Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"

Остановить вооруженный мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" и главу компании Евгения Пригожина призвал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Видеообращение опубликовано в ТГ-канале отдела

2023-06-24T17:42

2023-06-24T17:42

2023-06-24T17:43

новости

чвк "вагнер"

владимир путин

пригожин

священник

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К мятежникам иерарах обратился от имени священнослужителей, духовно окормлявших бойцов регулярной армии и добровольческих отрядов на передовой с первых дней СВО.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html

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новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин, священник