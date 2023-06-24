https://ukraina.ru/20230624/1047535240.html

"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области

"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области - 24.06.2023 Украина.ру

"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области

О появлении отрядов ЧВК "Вагнер" в регионе сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

2023-06-24T17:15

2023-06-24T17:15

2023-06-24T17:15

новости

чвк "вагнер"

владимир путин

пригожин

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Правоохранительные органы и власти в городах принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, заверил он.При это глава региона настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047533986.html

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новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин