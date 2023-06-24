"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? TelegamЕвгений Пригожин и бойцы группы "Вагнер"
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? Telegam
О появлении отрядов ЧВК "Вагнер" в регионе сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Правоохранительные органы и власти в городах принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, заверил он.
При это глава региона настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
"Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - заявил Артамонов.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.