https://ukraina.ru/20230624/1047530279.html

Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года

Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года - 24.06.2023 Украина.ру

Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года

Сидение Пригожина в Ростове дает возможность нашим врагам устроить вооруженные провокации. Мы же понимаем, что на юге хватает украинских провокаторов и... Украина.ру, 24.06.2023

2023-06-24T13:40

2023-06-24T13:40

2023-06-24T13:40

интервью

владимир путин

мятеж

пригожин

сергей шойгу

валерий герасимов

минобороны рф

чвк "вагнер"

россия

украина

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Сидение Пригожина в Ростове дает возможность нашим врагам устроить вооруженные провокации. Мы же понимаем, что на юге хватает украинских провокаторов и диверсантов. Они легко могут спровоцировать перестрелки между вагнеровцами и регулярной армией. Чем быстрее "Вагнер" выполнит приказ Верховного главнокомандующего подчиниться, не пролив ни капли русской крови, тем лучше, уверен политический обозреватель РИА "Новости" Петр АкоповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, сохраняется ли еще надежда, что это не вооруженный мятеж Пригожина, а наша хитрая спецоперация, чтобы спровоцировать ВСУ на невыгодное им наступление или отвлечь их внимание на подготовку нашего наступления?- Нет. Это все по-настоящему. Это не вооруженный мятеж в буквальном смысле слова, потому что это не попытка захвата власти. Но, к сожалению, этот эпизод напомнил нам о Смуте и Гражданской войне.Путин правильно сказал, что тут дело в личных амбициях. Пригожин вошел в образ правдоруба. Неслучайно он назвал этот бунт "Маршем за справедливость". В его картине мира – это битва добра со злом, где он выступает в роли архангела, а Шойгу и Герасимов в роли демонов. Эта мысль засела у него в голове, и он себя ей накрутил.- Думаете, Пригожин психически нездоров?- Не в буквальном смысле. Он все понимает. Но любого человека можно на что-то запрограммировать, а война тем более все обостряет. Поэтому Пригожин искренне считает, что он спасает Россию.В этом смысле я не вижу политических амбиций Пригожина, заговора западных спецслужб или игры "башен Кремля" (как пишут сошедшие с ума российские политэмигранты и украинская пропаганда). Это естественные противоречия между Пригожиным и Шойгу и "Вагнером" и Минобороны.Понятное дело, что у нашей армии есть проблемы в части коррупции, глупости, некомпетентности и ошибок в боевом управлении. Но когда Пригожин докрутил эту картину мира у себя в голове до невообразимых высот, то это уже стало просто смешным.- Кстати, последнее интервью Пригожина я вообще не понял.- Пригожин там смешал все в одну кучу. Он наговорил кучу глупостей. То он говорил, что Украина не собиралась нападать на Россию. Потом он сказал, что Козак разворовывал Донбасс. Потом он сказал, что Шойгу струсил брать Киев. Да, это откровенная пурга, но в его голове это все логично.Пригожин же еще сказал, что Шойгу начал войну, потому что хотел получить вторую Звезду Героя. Да Шойгу вообще не хотел начинать СВО. То есть говорить об этом может только человек, который довел себя до такого состояния, что Шойгу в его глазах стал абсолютным злом. Повторюсь, Пригожин искренне в это верит. И в таком состоянии он двинул свои части на Ростов. А это уже точно предательство.Понятно, что никто не собирается его убивать. Но теперь уже невозможно замять эту историю, сказав, что Пригожин погорячился. Он сам отрезал себе все пути к отступлению. В идеале ему надо было бы уехать в Африку, но я не знаю, как он будет выходить из этой ситуации.Идти на Москву было бы глупо. Он подвергнет опасности жизни вагнеровцев, которых никто не хочет убивать. Пригожин не хочет гражданской войны, но он делает все, чтобы русские солдаты стреляли в русских солдат.Он хочет, чтобы ему открыли ворота в Кремль, а он бы пришел к Путину и потребовал снять Шойгу и Герасимова? Но человек в здравом уме знает, что так дела не делаются. Он думает, что за ним поднимется страна? Ну хорошо. Часть поднимется, а часть – нет. Это тоже гражданская война. Часть скажут, что мы защищаем власть, а часть скажет, что во власти предатели.Это 1917 год. Это то, чего мы всегда пытались избежать. Напомню, что в феврале 1917 точно так же либеральная и внутриэлитная оппозиция точно так же накручивали людей и представителей власти, что кругом бездарные генералы, глупые министры, безвольный царь и предатели, которые хотят сдать страну немцам. В результате свергли и убили царя, угробили страну, а в Гражданскую погибло больше людей, чем в Первую мировую.Да, среди них были честные люди, которые были уверены, что спасают Россию. Но гордыня – это страшный грех, который затмил им разум.И Пригожин создал своими действиями условия, чтобы враг мог подумать, что в России возможно повторение февраля 1917 года. И одно это нивелирует всю его правоту.- Возможен ли вариант, что Пригожин так и останется сидеть в Ростове на неопределенный срок?- Возможен. Никто же не будет сейчас штурмовать Ростов. Он там и будет сидеть. Но чем быстрее он поймет бессмысленность этой авантюры, тем лучше. У него еще есть шанс спасти вагнеровцев, которые являются лучшей штурмовой пехотой российской армии. Понятно, что он уже не будет ими руководить, но саму эту структуру еще сохранить можно. Но в любом случае феномен Пригожина закончился.- Насколько критичен для нас фактор времени? Мол, если не закончим за три дня, то все будет плохо.- Конечно, чем быстрее это закончится, тем лучше. Мы не должны допустить ростовского сидения. Нельзя допустить, чтобы вагнеровцы сидели в центре города и ждали, пока к ним приедет на переговоры Шойгу и Герасимов. Тем более нельзя допустить похода на Воронеж и штурма Москвы.Более того, сидение в Ростове дает возможность нашим врагам устроить вооруженные провокации. Мы же понимаем, что на юге хватает украинских провокаторов и диверсантов. Они легко могут спровоцировать перестрелки между вагнеровцами и регулярной армией.Чем быстрее "Вагнер" выполнит приказ Верховного главнокомандующего подчиниться, не пролив ни капли русской крови, тем лучше.- При каких условиях возможен самый радикальный выход из этого кризиса, когда Пригожина посадят в тюрьму, а Шойгу отправят в отставку?- Сценарий, при котором уйдут и Шойгу, и Пригожин, становится более чем реальным.Было бы наивно полагать, что Путин не знает о претензиях к Шойгу и про его недостатки. Понятно, что Минобороны где-то преуменьшает свои потери и преувеличивает успехи. Вопрос только в каких масштабах. Но Путин не будет снимать Шойгу под давлением. Он его снимет при определенных условиях.Конечно, история с бунтом Пригожина однозначно ухудшила положение Шойгу. Потому что естественное и искусственное недовольство им дошло до такой степени, что даже если Пригожина сейчас посадят, то вопрос о кадровых перестановках в Минобороны все равно встанет.Это не произойдет в ближайшие месяцы. Но в этом году мы можем увидеть нового министра обороны. Насчет Герасимова не знаю, это отдельная история.- Лично я не замечал в обществе острой критики Герасимова.- Да, но Пригожин одинаково ненавидит Герасимова и Шойгу.Вообще я не думаю, что Шойгу амбициозный человек, который жаждет славы и власти. Может быть, Шойгу сам покинул бы свой пост, если бы он не ощущал свою ответственность за ход СВО. Путин мог бы воспринять его прошение об отставке как бегство с поля боя. Поэтому черно-белые схемы Пригожина не работают.Повторюсь, этот ростовский псеводмятеж должен стать для всех нас уроком. Нельзя в России играть с такими вещами. Нельзя даже подумать о том, что может начаться попытка давления на власть и гражданская война.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20230624/1047529638.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир путин, мятеж, пригожин, сергей шойгу, валерий герасимов, минобороны рф, чвк "вагнер", россия, украина