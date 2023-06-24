https://ukraina.ru/20230624/1047527457.html
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина
2023-06-24T11:06
2023-06-24T11:06
2023-06-24T11:06
новости
владимир путин
пригожин
чвк "вагнер"
северная осетия
сергей меняйло
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Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну - а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами - предательство интересов Родины, подчеркнул глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", северная осетия, сергей меняйло
Новости, Владимир Путин, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Северная Осетия, Сергей Меняйло
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина
Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну - а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами - предательство интересов Родины, подчеркнул глава региона.
"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина", - Меняйло.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.