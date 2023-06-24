Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
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Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина
2023-06-24T11:06
2023-06-24T11:06
новости
владимир путин
пригожин
чвк "вагнер"
северная осетия
сергей меняйло
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Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну - а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами - предательство интересов Родины, подчеркнул глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.
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новости, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", северная осетия, сергей меняйло
Новости, Владимир Путин, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Северная Осетия, Сергей Меняйло

Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина

11:06 24.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина
Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну - а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами - предательство интересов Родины, подчеркнул глава региона.
"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина", - Меняйло.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.
 
НовостиВладимир ПутинПригожинЧВК "Вагнер"Северная ОсетияСергей Меняйло
 
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Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
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