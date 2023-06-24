https://ukraina.ru/20230624/1047527457.html

Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина

Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру

Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина

2023-06-24T11:06

2023-06-24T11:06

2023-06-24T11:06

новости

владимир путин

пригожин

чвк "вагнер"

северная осетия

сергей меняйло

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Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну - а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами - предательство интересов Родины, подчеркнул глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", северная осетия, сергей меняйло