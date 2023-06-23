https://ukraina.ru/20230623/1047525261.html

Признание и угроза Сырского, удар по Геническу. Итоги 23 июня на Украине

Признание и угроза Сырского, удар по Геническу. Итоги 23 июня на Украине - 23.06.2023 Украина.ру

Признание и угроза Сырского, удар по Геническу. Итоги 23 июня на Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал российскую обороны и рассказал о наступлении. ВСУ нанесли удар по Геническу

2023-06-23T18:45

2023-06-23T18:45

2023-06-23T18:45

хроники

эксклюзив

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Интервью Сырского было опубликовано в британском издании The Guardian."Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — заявил он.По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их "нельзя недооценивать".В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжёлая, добавил Сырский.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВСУ оказались не готовы к преодолению некоторых инженерных заграждений."ВСУ оказались не готовы к преодолению минных полей, а российские войска демонстрируют больше компетентности при ведении оборонительных действий. Об этом рассказал один из западных источников. Они также отмечают, что контрнаступление только начинается и США с союзниками надеются, что украинские войска со временем сумеют прорвать российскую оборону. Скорее всего, западные страны дождутся июля и только тогда в полной мере оценят ход контрнаступления, которое развивается постепенно на протяжении последних недель. Его считают исключительно важным, полагая, что оно якобы поможет определить победителя в этом вооруженном конфликте", - указывалось в сообщении канала.В то же время Сырский заявил, что украинская армия нацелена на победу."Все хотят достичь большой победы мгновенно и сразу. Мы тоже хотим этого. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займёт некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много техники и много инженерных препятствий. Хочу сказать, что наши основные силы ещё не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все ещё впереди", - заявил Сырский.Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизбежности украинского наступления."Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не всё просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию - почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - отметил Зеленский в интервью британским СМИ.Он также вспомнил о наступлении ВСУ прошлой осенью."Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь. Мы мотивированы", - подчеркнул Зеленский.В этот же день президент России Владимир Путин на заседании Совбеза отметил, что наступательный потенциал Украины ещё не исчерпан, а ряд стратегических резервов этой страны пока не задействован."Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий", - заявил Путин на заседании Совбеза РФ.Он также указал, что западные союзники продолжают накачивать страну техникой, несмотря на то, что мобилизационный резерв Украины имеет пределы. По словам российского президента, это позволяет предположить, что "западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца".Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад в недостаточных объёмах поставляемой технике и обвинил в игре на руку ВС РФ."Время, затраченное на убеждение партнёров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", - заявил Подоляк.По его словам, сейчас "происходят формирующие операции по подготовке поля боя", а прорыв российской обороны "нуждается в разумном и взвешенном подходе".Подоляк призвал не требовать зрелищ и не "ожидать экшена и запасаться попкорном".Удар по ГеническуВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе украинскими военными по Геническу."Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - рассказал он.Позже у себя в телеграм-канале он перепостил сообщение канала "Таврия. Новости Херсонской области"."ВСУ нанесли ракетный удар по частному сектору в Геническе. Погиб один гражданский. По информации наших корреспондентов с места происшествия, во время удара хозяин дома находился внутри. В результате полученных травм он скончался на месте. Число пострадавших пока неизвестно. UPD: Стало известно об еще одной смерти. Число погибших увеличилось до двух человек", - указывалось в сообщении.К сообщению было прикреплено видео с места событий.Также уже сам Сальдо рассказал о том, что ущерб, нанесённый ранее ударом Storm Shadow по мосту на Чонгаре оказался серьёзнее, чем предполагали."К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения", - отметил врио губернатора Херсонской области в эфире канала "Россия 24".Ранее по этому мосту ВСУ также ударили ракетами Storm Shadow.Тогда Сальдо указал на то, что удар произошёл утром 22 июня."Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый. Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться", - заявлял Сальдо 22 июня.Позже появились видеорепортажи с места событий, показывающие всю тяжесть повреждений, нанесённых британскими ракетами.

https://ukraina.ru/20230623/1047509694.html

https://ukraina.ru/20230623/1047501849.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив