https://ukraina.ru/20230623/1047524586.html

Сырский: ВСУ держат в резерве британские танки Challenger-2

Сырский: ВСУ держат в резерве британские танки Challenger-2 - 23.06.2023 Украина.ру

Сырский: ВСУ держат в резерве британские танки Challenger-2

Украина держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2. Об этом командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил 23 июня в интервью британской газете Guardian

2023-06-23T17:55

2023-06-23T17:55

2023-06-23T17:55

новости

александр сырский

великобритания

вооружение

танки

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Танки Challenger 2, предоставленные Украине Соединенным Королевством, использовались при обучении украинских танкистов, но пока находятся в резерве, заявил Сырский. Он отказался называть их количество, сославшись на тайну.Командующий сухопутными войсками Украины впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией, и заявил: "Все еще впереди".Он добавил, что боевой дух, обучение и подготовка войск вселили в него уверенность в том, что украинские силы найдут лазейку и воспользуются ею. "Одним словом, это непрерывный процесс", добавил военный.По информации издания, генштаб Украины сформировал 12 новых бригад для долгожданного контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками по НАТО. Считается, что пока только трое из них участвовали в боях.

https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html

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новости, александр сырский, великобритания, вооружение, танки