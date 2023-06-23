"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - 23.06.2023 Украина.ру
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"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - 23.06.2023 Украина.ру
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня
2023-06-23T17:48
2023-06-23T17:48
новости
дмитрий медведев
анджей дуда
ответ
польша
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Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде, который сравнил Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Медведев заявил, что в переговорах "с такими ублюдками" просто нет смысла. Он добавил, что XVIII веке просто привезли бы "эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием". Сейчас Медведев предложил действовать гуманно и отомстить по-другому.В интервью украинским СМИ президент Польши заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступление. Также он сравнил Россию с диким зверем. Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дмитрий медведев, анджей дуда, ответ, польша
Новости, Дмитрий Медведев, Анджей Дуда, ответ, Польша

"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"

17:48 23.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкД.Медведев посетил базу отряда ОМОН "Зубр" в Подмосковье
Д.Медведев посетил базу отряда ОМОН Зубр в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня
Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде, который сравнил Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Медведев заявил, что в переговорах "с такими ублюдками" просто нет смысла.
"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла", - написал Медведев.
Он добавил, что XVIII веке просто привезли бы "эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием". Сейчас Медведев предложил действовать гуманно и отомстить по-другому.
В интервью украинским СМИ президент Польши заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступление. Также он сравнил Россию с диким зверем.
"Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией", - сказал Дуда.
Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.
Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 13:34
Польша передала Украине почти все МиГ-29, но F-16 не отдаст - ДудаВласти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, заявил польский президент Анджей Дуда в Рейкьявике 17 мая
 
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