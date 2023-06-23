https://ukraina.ru/20230623/1047523720.html

"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"

"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - 23.06.2023 Украина.ру

"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня

2023-06-23T17:48

2023-06-23T17:48

2023-06-23T17:48

новости

дмитрий медведев

анджей дуда

ответ

польша

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Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде, который сравнил Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Медведев заявил, что в переговорах "с такими ублюдками" просто нет смысла. Он добавил, что XVIII веке просто привезли бы "эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием". Сейчас Медведев предложил действовать гуманно и отомстить по-другому.В интервью украинским СМИ президент Польши заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступление. Также он сравнил Россию с диким зверем. Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.

https://ukraina.ru/20230517/1046283770.html

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новости, дмитрий медведев, анджей дуда, ответ, польша