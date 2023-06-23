https://ukraina.ru/20230623/1047523720.html
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - 23.06.2023 Украина.ру
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня
2023-06-23T17:48
2023-06-23T17:48
2023-06-23T17:48
новости
дмитрий медведев
анджей дуда
ответ
польша
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Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде, который сравнил Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Медведев заявил, что в переговорах "с такими ублюдками" просто нет смысла. Он добавил, что XVIII веке просто привезли бы "эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием". Сейчас Медведев предложил действовать гуманно и отомстить по-другому.В интервью украинским СМИ президент Польши заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступление. Также он сравнил Россию с диким зверем. Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.
https://ukraina.ru/20230517/1046283770.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, анджей дуда, ответ, польша
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня
Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде, который сравнил Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Медведев заявил, что в переговорах "с такими ублюдками" просто нет смысла.
"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла", - написал Медведев.
Он добавил, что XVIII веке просто привезли бы "эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием". Сейчас Медведев предложил действовать гуманно и отомстить по-другому.
В интервью украинским СМИ президент Польши заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступление. Также он сравнил Россию с диким зверем.
"Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией", - сказал Дуда.
Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.
Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.