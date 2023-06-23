Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана - 23.06.2023 Украина.ру
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Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана
Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана - 23.06.2023 Украина.ру
Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть... Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T17:20
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видео
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть российской спецоперации и Великой Отечественной войны и стоит ли допускать существование Украины после завершения СВО:0:50 – И снова немецкие танки в России: как историческая память влияет на настоящее;1:50 – сравнение Второй Мировой и СВО: есть ли схожесть и в чем отличия? 15:20 – Власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО – зачем это Макрону?18:59 – стоит ли допускать существование антироссийской Украины?24:30 – зерновая сделка: продлят или нет? 30:50 – закон об иноагентах: опасен ли он для России?
https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html
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видео, россия, украина, франция, эммануэль макрон, ростислав ищенко, сво, танки
Видео, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Ростислав Ищенко, СВО, танки

Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана

17:20 23.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть российской спецоперации и Великой Отечественной войны и стоит ли допускать существование Украины после завершения СВО:
0:50 – И снова немецкие танки в России: как историческая память влияет на настоящее;
1:50 – сравнение Второй Мировой и СВО: есть ли схожесть и в чем отличия?
15:20 – Власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО – зачем это Макрону?
18:59 – стоит ли допускать существование антироссийской Украины?
24:30 – зерновая сделка: продлят или нет?
30:50 – закон об иноагентах: опасен ли он для России?
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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