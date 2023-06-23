Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть российской спецоперации и Великой Отечественной войны и стоит ли допускать существование Украины после завершения СВО:
0:50 – И снова немецкие танки в России: как историческая память влияет на настоящее;
1:50 – сравнение Второй Мировой и СВО: есть ли схожесть и в чем отличия?
15:20 – Власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО – зачем это Макрону?
18:59 – стоит ли допускать существование антироссийской Украины?
24:30 – зерновая сделка: продлят или нет?
30:50 – закон об иноагентах: опасен ли он для России?
1:50 – сравнение Второй Мировой и СВО: есть ли схожесть и в чем отличия?
15:20 – Власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО – зачем это Макрону?
18:59 – стоит ли допускать существование антироссийской Украины?
24:30 – зерновая сделка: продлят или нет?
30:50 – закон об иноагентах: опасен ли он для России?
06:59Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"