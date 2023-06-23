https://ukraina.ru/20230623/1047523613.html

Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана

Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана - 23.06.2023 Украина.ру

Ищенко о войне с предателями, присоединении Украины и том, на что Россия пошла ради Эрдогана

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть... Украина.ру, 23.06.2023

2023-06-23T17:20

2023-06-23T17:20

2023-06-23T17:20

видео

россия

украина

франция

эммануэль макрон

ростислав ищенко

сво

танки

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру рассказал о том, какое влияние оказывает история на ход СВО, в чем схожесть российской спецоперации и Великой Отечественной войны и стоит ли допускать существование Украины после завершения СВО:0:50 – И снова немецкие танки в России: как историческая память влияет на настоящее;1:50 – сравнение Второй Мировой и СВО: есть ли схожесть и в чем отличия? 15:20 – Власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО – зачем это Макрону?18:59 – стоит ли допускать существование антироссийской Украины?24:30 – зерновая сделка: продлят или нет? 30:50 – закон об иноагентах: опасен ли он для России?

https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html

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2023

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видео, россия, украина, франция, эммануэль макрон, ростислав ищенко, сво, танки