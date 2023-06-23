https://ukraina.ru/20230623/1047522548.html

Украинский доктор Комаровский призвал принимать йод только по указанию Зеленского

Украинский доктор Комаровский призвал принимать йод только по указанию Зеленского - 23.06.2023 Украина.ру

Украинский доктор Комаровский призвал принимать йод только по указанию Зеленского

Не нужно принимать йод до распоряжения властей, заявил украинский врач Евгений Комаровский в интервью каналу "Киев 24"

2023-06-23T17:46

2023-06-23T17:46

2023-06-23T17:46

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украина

комаровский

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йод

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Украинский доктор Евгений Комаровский призвал соотечественников прекратить скупать таблетки калия йодида. Ажиотажный спрос вызвало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Йод стоит принимать только по указанию Зеленского, заявил врач.Врач подчеркнул, что "волшебной таблетки, которая может спасти от радиации" не существует. Комаровский призвал не выбрасывать таблетки калия йодида. "Есть у вас йод? Поставьте галочку на собственной совести, и всё", добавил он.По его мнению, даже при разрушении реактора с водяным охлаждением выброса радиоактивности далеко за пределы станции не происходит. Это особенность реактора.Киеву Запорожская АЭС не угрожает, а жители тех городов, которые находятся рядом, должны быть максимально эвакуированы и находиться внутри помещений, считает Комаровский.22 июня Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.23 июня в Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС. В "Росатоме" заявили, что Россия ожидает от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории.

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новости, украина, комаровский, запорожская аэс, йод