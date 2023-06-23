https://ukraina.ru/20230623/1047520800.html
ВСУ обстреляли Скадовск и Геническ ракетами Storm Shadow, есть погибшие
ВСУ обстреляли Скадовск и Геническ ракетами Storm Shadow, есть погибшие - 23.06.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Скадовск и Геническ ракетами Storm Shadow, есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара по жилому сектору в центре города Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости 23 июня
2023-06-23T16:47
2023-06-23T16:47
2023-06-23T16:47
новости
херсонская область
геническ
обстрелы
storm shadow
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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле со стороны украинской армии Геническа и Скадовска. Одноэтажный жилой дом в Геническе получил значительные разрушения, на месте удара находятся тела двух погибших жителей, на месте работают экстренные службы.Он добавил, что от рук киевского режима страдают мирные граждане.Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ использовали английские ракеты Storm ShadowПовреждение ракетами мостов, которые соединяют Крым и Херсонскую область — очередное бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона, сказал Сальдо.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
https://ukraina.ru/20230622/1047470462.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, геническ, обстрелы, storm shadow
Новости, Херсонская область, Геническ, обстрелы, Storm Shadow
ВСУ обстреляли Скадовск и Геническ ракетами Storm Shadow, есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара по жилому сектору в центре города Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости 23 июня
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле со стороны украинской армии Геническа и Скадовска. Одноэтажный жилой дом в Геническе получил значительные разрушения, на месте удара находятся тела двух погибших жителей, на месте работают экстренные службы.
"Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сообщил Сальдо.
Он добавил, что от рук киевского режима страдают мирные граждане.
Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow
Повреждение ракетами мостов, которые соединяют Крым и Херсонскую область — очередное бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона, сказал Сальдо.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.