Американские СМИ назвали разбитую Украину "робостью Запада", а Киев - блокадным Берлином - 23.06.2023 Украина.ру
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Американские СМИ назвали разбитую Украину "робостью Запада", а Киев - блокадным Берлином
Американские СМИ назвали разбитую Украину "робостью Запада", а Киев - блокадным Берлином - 23.06.2023 Украина.ру
Американские СМИ назвали разбитую Украину "робостью Запада", а Киев - блокадным Берлином
Разбитая Украина символизирует робость Запада, а действия России в зоне специальной военной операции - блокаду Берлина советскими войсками, заявили журналисты The Conversation 23 июня
2023-06-23T16:35
2023-06-23T16:35
новости
украина
зарубежье
германия
берлин
артёмовск (бахмут)
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Каждый военный конфликт содержит ситуации, которые в конечном итоге становятся его определяющими символами. Символы стали определять и украинский конфликт, например, освобождение российскими войсками Мариуполя или Артёмовска.Ключом к пониманию символов в войне является то, влияют ли символические победы на исход стратегических конфликтов. Хорошим примером, по мнению авторов, является битва за город Артёмовск, где погибли тысячи людей. Многие подчёркивали именно символическую, а не стратегическую ценность битвы. Украина сделала Артёмовск символом, чтобы продемонстрировать свою решимость противостоять российским силам, считают авторы статьи.По мнению авторов, Украина не должна подвергаться давлению утверждениями о том, что материальная и военная поддержка в конечном итоге должна прекратиться, потому что она станет неустойчивой.В марте 2022 года британский парламентарий Тобиас Эллвуд поспешил установить связь между 1948-49 годами в Германии и современным конфликтом на Украине. По его словам, масштабы международной помощи, которая сейчас требуется по всей Украине, больше, чем операция по воздушным перевозкам в Берлине в 1948 году.Символическое значение Западного Берлина в послевоенные годы заключалось в том, что он защищал то, что на первый взгляд казалось неоправданным — крошечный кусочек западной территории в глубине контролируемой Советским Союзом части Германии.Германию и Берлин после Второй мировой войны поделили на четыре оккупационные зоны (СССР, Великобритания, Франция и США). К 1948 году западные союзники объединили зоны влияния в единую, ввели в оборот немецкую марку. Советские власти сократили движение поездов и транспорта западных войск. К 24 июня 1948 года Советский Союз полностью заблокировал Берлин, и тогда США, Великобритания и Франция организовали воздушный мост для снабжения своих гарнизонов в городе. К 1949 году оккупационные власти Западной Германии объявили встречную блокаду Восточной Германии. Воздушный мост просуществовал 300 дней, страны Запада использовали его в антисоветской пропаганде и для давления на власти СССР. В 1949 году обе стороны отказались от блокады, на Западе провозгласили Федеративную Республику Германию, на Востоке - Германскую Демократическую Республику.
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новости, украина, зарубежье, германия, берлин, артёмовск (бахмут)
Новости, Украина, Зарубежье, Германия, Берлин, Артёмовск (Бахмут)

Американские СМИ назвали разбитую Украину "робостью Запада", а Киев - блокадным Берлином

16:35 23.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Разбитая Украина символизирует робость Запада, а действия России в зоне специальной военной операции - блокаду Берлина советскими войсками, заявили журналисты The Conversation 23 июня
Каждый военный конфликт содержит ситуации, которые в конечном итоге становятся его определяющими символами. Символы стали определять и украинский конфликт, например, освобождение российскими войсками Мариуполя или Артёмовска.

"Он (Артёмовск. – Ред.) стал символом отважных украинцев, которые, подобно берлинцам и их западным союзникам в 1948 году, полны решимости не сдаваться[...] Без постоянной готовности Запада выделять серьезные и устойчивые материальные ресурсы Украина станет символом робости Запада", - считают авторы статьи.

Ключом к пониманию символов в войне является то, влияют ли символические победы на исход стратегических конфликтов.
Хорошим примером, по мнению авторов, является битва за город Артёмовск, где погибли тысячи людей. Многие подчёркивали именно символическую, а не стратегическую ценность битвы. Украина сделала Артёмовск символом, чтобы продемонстрировать свою решимость противостоять российским силам, считают авторы статьи.
По мнению авторов, Украина не должна подвергаться давлению утверждениями о том, что материальная и военная поддержка в конечном итоге должна прекратиться, потому что она станет неустойчивой.
В марте 2022 года британский парламентарий Тобиас Эллвуд поспешил установить связь между 1948-49 годами в Германии и современным конфликтом на Украине. По его словам, масштабы международной помощи, которая сейчас требуется по всей Украине, больше, чем операция по воздушным перевозкам в Берлине в 1948 году.
Символическое значение Западного Берлина в послевоенные годы заключалось в том, что он защищал то, что на первый взгляд казалось неоправданным — крошечный кусочек западной территории в глубине контролируемой Советским Союзом части Германии.
Германию и Берлин после Второй мировой войны поделили на четыре оккупационные зоны (СССР, Великобритания, Франция и США). К 1948 году западные союзники объединили зоны влияния в единую, ввели в оборот немецкую марку. Советские власти сократили движение поездов и транспорта западных войск.
К 24 июня 1948 года Советский Союз полностью заблокировал Берлин, и тогда США, Великобритания и Франция организовали воздушный мост для снабжения своих гарнизонов в городе. К 1949 году оккупационные власти Западной Германии объявили встречную блокаду Восточной Германии.
Воздушный мост просуществовал 300 дней, страны Запада использовали его в антисоветской пропаганде и для давления на власти СССР. В 1949 году обе стороны отказались от блокады, на Западе провозгласили Федеративную Республику Германию, на Востоке - Германскую Демократическую Республику.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
06:59
Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"
 
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