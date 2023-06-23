https://ukraina.ru/20230623/1047518581.html

Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня

Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру

Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня

Украина.ру, 23.06.2023

2023-06-23T16:11

2023-06-23T16:11

2023-06-23T16:11

эксклюзив

украина

вс рф

спецоперация

всу

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

словакия

россия

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Украинские военные чиновники обеспокоены превосходством ВС РФ"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются ожесточёнными боями", — пишет издание Business Insider.Особенно хорошо показывают себя ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор": украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-мм пушки или противотанковыми ракетами.Кроме того, как отмечает эксперт американского Института изучения войны (ISW) Райли Бейли, Россия разместила самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше не делалось. К тому же российские системы радиоэлектронной борьбы очень мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для сапёров, добавляет он."Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — подытоживает автор статьи.Кто ждёт мира на Украине, а кого война кормит"Единственный победитель на Украине - западные оружейные заводы. И потом многие ещё удивляются, почему никто не хочет мира на Украине", - заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Smer, в обращении, опубликованном на странице в соцсети.Политик имеет реальные шансы вернуться во власть власти по результатам парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, и в таком случае обещает прекратить поставки вооружений Украине и выступить против антироссийских санкций.В своём обращении Фицо обращает внимание на проблемы, которые вызвало для Словакии оказание военной помощи Украине. Передавая Киеву систему ПВО, правительство республики заверяло, что Словакия достаточно охраняется со стороны НАТО, а теперь объявило о намерении приобрести собственную систему противовоздушной обороны. К тому же власти, и так оказав достаточную поддержку Украине, в мае дополнительно выделило ей военные материалы на сумму €4,2 млн."Даже Бог не знает, что это было", - недоумевает бывший премьер-министр.Друзья, как ни крутиСейчас это может звучать как нереалистичный сценарий, но профессор Университета Род-Айленда Николай Петро уверен: "Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями".По его словам, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс."Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — сказал Петро.

https://ukraina.ru/20230623/1047510103.html

https://ukraina.ru/20230623/1047507357.html

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Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, вс рф, спецоперация, всу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), словакия, россия