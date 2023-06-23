Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру
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Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня
Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру
Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня
Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T16:11
2023-06-23T16:11
эксклюзив
украина
вс рф
спецоперация
всу
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
словакия
россия
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Украинские военные чиновники обеспокоены превосходством ВС РФ"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются ожесточёнными боями", — пишет издание Business Insider.Особенно хорошо показывают себя ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор": украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-мм пушки или противотанковыми ракетами.Кроме того, как отмечает эксперт американского Института изучения войны (ISW) Райли Бейли, Россия разместила самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше не делалось. К тому же российские системы радиоэлектронной борьбы очень мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для сапёров, добавляет он."Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — подытоживает автор статьи.Кто ждёт мира на Украине, а кого война кормит"Единственный победитель на Украине - западные оружейные заводы. И потом многие ещё удивляются, почему никто не хочет мира на Украине", - заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Smer, в обращении, опубликованном на странице в соцсети.Политик имеет реальные шансы вернуться во власть власти по результатам парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, и в таком случае обещает прекратить поставки вооружений Украине и выступить против антироссийских санкций.В своём обращении Фицо обращает внимание на проблемы, которые вызвало для Словакии оказание военной помощи Украине. Передавая Киеву систему ПВО, правительство республики заверяло, что Словакия достаточно охраняется со стороны НАТО, а теперь объявило о намерении приобрести собственную систему противовоздушной обороны. К тому же власти, и так оказав достаточную поддержку Украине, в мае дополнительно выделило ей военные материалы на сумму €4,2 млн."Даже Бог не знает, что это было", - недоумевает бывший премьер-министр.Друзья, как ни крутиСейчас это может звучать как нереалистичный сценарий, но профессор Университета Род-Айленда Николай Петро уверен: "Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями".По его словам, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс."Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — сказал Петро.
https://ukraina.ru/20230623/1047510103.html
https://ukraina.ru/20230623/1047507357.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, вс рф, спецоперация, всу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), словакия, россия
Эксклюзив, Украина, ВС РФ, Спецоперация, ВСУ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Словакия, Россия

Россия и Украина обречены быть друзьями: что говорили об Украине в мире 23 июня

16:11 23.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник дружбе Украины и России в одном из парков Керчи
Памятник дружбе Украины и России в одном из парков Керчи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные чиновники обеспокоены превосходством ВС РФ
"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются ожесточёнными боями", — пишет издание Business Insider.
Особенно хорошо показывают себя ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор": украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-мм пушки или противотанковыми ракетами.
Кроме того, как отмечает эксперт американского Института изучения войны (ISW) Райли Бейли, Россия разместила самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше не делалось.
К тому же российские системы радиоэлектронной борьбы очень мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для сапёров, добавляет он.
"Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — подытоживает автор статьи.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
13:25
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph
Кто ждёт мира на Украине, а кого война кормит
"Единственный победитель на Украине - западные оружейные заводы. И потом многие ещё удивляются, почему никто не хочет мира на Украине", - заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Smer, в обращении, опубликованном на странице в соцсети.
Политик имеет реальные шансы вернуться во власть власти по результатам парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, и в таком случае обещает прекратить поставки вооружений Украине и выступить против антироссийских санкций.
В своём обращении Фицо обращает внимание на проблемы, которые вызвало для Словакии оказание военной помощи Украине.
Передавая Киеву систему ПВО, правительство республики заверяло, что Словакия достаточно охраняется со стороны НАТО, а теперь объявило о намерении приобрести собственную систему противовоздушной обороны.
К тому же власти, и так оказав достаточную поддержку Украине, в мае дополнительно выделило ей военные материалы на сумму €4,2 млн.
"Даже Бог не знает, что это было", - недоумевает бывший премьер-министр.
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
12:36
Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты MarderНемецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall поставит Киеву ещё 60 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmatall
Друзья, как ни крути
Сейчас это может звучать как нереалистичный сценарий, но профессор Университета Род-Айленда Николай Петро уверен: "Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями".
По его словам, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс.
"Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — сказал Петро.
 
ЭксклюзивУкраинаВС РФСпецоперацияВСУКа-52 "Аллигатор" (вертолёт)СловакияРоссия
 
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