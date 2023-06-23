Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом" - 23.06.2023 Украина.ру
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Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом"
Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом" - 23.06.2023 Украина.ру
Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом"
В Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС. Об этом 23 июня сообщается на официальном ресурсе "Росатома"
2023-06-23T16:07
2023-06-23T16:07
новости
запорожская аэс
обстрелы
ядерная безопасность
рафаэль гросси
росатом
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Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом". Россия ожидает от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории.Алексей Лихачёв рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ. Рафаэль Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20230622/1047481293.html
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новости, запорожская аэс, обстрелы, ядерная безопасность, рафаэль гросси, росатом
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, ядерная безопасность, Рафаэль Гросси, Росатом

Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом"

16:07 23.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС. Об этом 23 июня сообщается на официальном ресурсе "Росатома"
Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом".
Россия ожидает от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории.
Алексей Лихачёв рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ.
Рафаэль Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.
22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью.
"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть", - указал пресс-секретарь.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 14:00
Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
 
НовостиЗапорожская АЭСобстрелыядерная безопасностьРафаэль ГроссиРосатом
 
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