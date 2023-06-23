https://ukraina.ru/20230623/1047518001.html

Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом"

Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом" - 23.06.2023 Украина.ру

Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов для безопасности Запорожской АЭС - "Росатом"

В Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС. Об этом 23 июня сообщается на официальном ресурсе "Росатома"

2023-06-23T16:07

2023-06-23T16:07

2023-06-23T16:07

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запорожская аэс

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ядерная безопасность

рафаэль гросси

росатом

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Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом". Россия ожидает от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории.Алексей Лихачёв рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ. Рафаэль Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20230622/1047481293.html

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новости, запорожская аэс, обстрелы, ядерная безопасность, рафаэль гросси, росатом