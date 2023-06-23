https://ukraina.ru/20230623/1047517766.html

Гибель батискафа "Титан": в чем обвинили Байдена и при чем тут Россия

Гибель батискафа "Титан": в чем обвинили Байдена и при чем тут Россия - 23.06.2023 Украина.ру

Гибель батискафа "Титан": в чем обвинили Байдена и при чем тут Россия

В течение последних дней мировые медиа напряженно следили за эпопеей вокруг батискафа "Титан", пропавшего во время подводной экскурсии к пассажирскому лайнеру "Титаник", затонувшему в апреле 1912 года неподалеку от берегов канадского острова Ньюфаундленд

2023-06-23T16:47

2023-06-23T16:47

2023-06-23T16:47

эксклюзив

титаник (судно)

украина

сша

джо байден

зарубежье

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Необычный морской тур был организован фирмой OceanGate Expeditions, которая специализировалась на организации подводных туров для состоятельных туристов. Начиная с 2021 года компания свозила к обломкам легендарного судна свыше шестидесяти коммерческих пассажиров. А билет на эксклюзивную экскурсию к «Титанику» в среднем стоил около 250 тысяч долларов.Генеральный директор OceanGate Expeditions, американский миллионер Стоктон Раш, который спустился в океан в составе команды пропавшего батискафа, был женат на праправнучке известного предпринимателя Исидора Штрауса, погибшего сто лет назад на борту затонувшего лайнера.Помимо него, на подводном судне находились не менее известные люди — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, уже слетавший в космос в качестве космического туриста, не менее состоятельный бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд, его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.Батискаф перестал выходить на связь 18 июля, примерно через час после погружения в Атлантический океан. И уже на следующий день в этом районе началась масштабная спасательная операция, в которой принимались участие американские и канадские военные моряки, корабли береговой охраны и частные гражданские суда.Для поисков пропавших использовали буквально все — от спутников до беспилотных подводных зондов. Ситуация была по-настоящему драматичной. Специалисты подсчитали, что 22 июня на «Титане» должен был закончиться кислород, и шансов на спасение экипажа, который, предположительно, находился на глубине около трех километров, с каждым часом становилось все меньше.Однако хеппи-энда не вышло. Вчера спасатели предъявили общественности обнаруженные фрагменты разрушенного батискафа. Согласно официальным данным, корпус «Титана» разрушился под давлением и подводный аппарат буквально взорвался. Судя по всему, это произошло в начале подводной экскурсии, и все находящиеся в батискафе люди мгновенно погибли.Крушение «Титана» вызвало огромный мировой резонанс, вполне сравнимый с глобальным информационным бумом вокруг катастрофы «Титаника». Потому что эти трагические события сразу же связали с актуальными вопросами социально-политической повестки — не исключая злободневной темы украинского конфликта.В соцсетях вспомнили о том, что Хэмиш Хардинг руководил компанией Action Aviation, которая специализируется на продаже и эксплуатации современной авиатехники. Появилась конспирологическая версия, согласно которой жертвы «Титана» на самом деле якобы могли погибнуть где-то на Украине, а крушение батискафа якобы являлось инсценировкой. Тем более что их тела пока не нашли.Не обошлось и без "российского следа". Ветеран военно-морского флота США Джек Пособец обвинил президента Джозефа Байдена в сокрытии правды о катастрофе подводного судна. Он ссылается на данные газеты The Wall Street Journal, которая написала, что сверхсекретная система акустического обнаружения американских ВМС сразу зарегистрировала взрыв «Титана», но в Белом доме на стали сообщать об этом общественности — возможно, чтобы не выдавать расположение датчиков, ориентированных на поиски российских подлодок.«Они позволили всем думать, что эти люди были живы!» — возмущенно заявил американский моряк.Вдобавок к этому американский флот использовал спасательную операцию в своих собственных целях, в качестве внеочередной тренировки за счет бюджета.«WSJ пишет, что широкополосный звук, похожий на взрыв, в 435 морских милях к югу от Ньюфаундленда уловили гидроакустические буи системы раннего обнаружения наших — то есть советских, а теперь российских — подлодок, которая была развёрнута ещё в 1950-х.Молчали же якобы из двух соображений: чтобы не раскрывать секреты, ну и чтобы не мешать развёртыванию спасательной операции. Второе особенно смешно. Ведь ВМС и ВВС США в ней участвовали. Похоже, просто не хотели лишиться внезапно появившейся возможности устроить внеплановые многомиллионные учения. Холодную войну 2.0 никто не отменял», — пишет об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Заговорили и об американских подлодках. Появились сообщения, что затонувшим батискафом управляли с помощью обыкновенного дешевого джойстика, который используется подростками в компьютерных видеоиграх и не может похвастаться высокой надежностью.И тут оказалось, что такие же контроллеры — как правило, китайского производства — втихомолку используют на подводных атомоходах ВМС США. Хотя, по мнению западных экспертов, такая специфическая экономия средств ставит под угрозу жизни подводников.«Бывший командир подводной лодки Colorado Рид Кепп говорил, что это первая ударная субмарина, на которой стали применять Xbox 360 для управления фотонными мачтами, заменившими перископы. Кепп пояснил, что контроллеры для видеоигр использовались как для экономии, так и потому, что молодые моряки лучше управлялись с ними, основываясь на своем игровом опыте. Цена такого джойтиска — около 60 долларов», — пишет об этом журнал Newsweek.Но главной темой дискуссии, которая развернулась вокруг гибели батискафа, стала проблема ценности человеческой жизни, которая сильно различается в зависимости от вашей платежеспособности.14 июня у берегов Греции перевернулось рыболовецкое судно, перевозившее людей, которые бежали в Европу из охваченной гражданской войной Ливии. В результате аварии погибли как минимум 79 беженцев разного пола и возраста, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести.Однако подобные трагедии, которые регулярно происходят в водах Средиземного моря, не вызывают у мировых медиа особого интереса. В отличие от судьбы эксцентричных богачей, для спасения которых немедленно задействовали все ресурсы.Между тем погибшие ливийцы отправились в свое последнее плавание от безысходности и отчаяния, а подводные туристы-миллиардеры страдают от пресыщенности и скуки, которая подталкивает их к эксцентричным развлечениям за баснословные деньги.«Как и 100 лет назад, тех, кто хочет не просто заработать, но и прогреметь на весь мир, подвели самоуверенность и, что уж там, жадность. Глава компании OceanGate Стоктон Раш был типичным бизнесменом нашего времени, создававшим спрос из собственного предложения, эксплуатирующим то, на что его богатым клиентам не было жалко и $250 тысяч. Сверхэмоции.За коктейль гормонов, который генерируется в мозге в минуты острой опасности, куда входят дофамин, тестостерон, норадреналин, адреналин и серотонин, такие, как Хардинг, готовы отдать многое таким, как Раш.Такие развлечения — это не только входной билет в эксклюзивный клуб самых обеспеченных, но и одно из его неписаных правил. У тех, кто зарабатывает деньги и не знает, на что их потратить, своя программа, у тех, кто всегда знает, как их освоить, — своя. Что во времена "Титаника", что во времена "Титана"», — напоминает об этом Богданов.По мотивам этой катастрофы планируют снять очередной голливудский фильм. Но гибель батискафа уже показала всем главное: современный мир погружается в пропасть и может взорваться из-за бедности и неравенства.А шансы на его спасение стремительно уменьшаются.

https://ukraina.ru/20230623/1047502131.html

https://ukraina.ru/20230301/1044010090.html

https://ukraina.ru/20200109/1026262115.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, титаник (судно), украина, сша, джо байден, зарубежье