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Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления

Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления - 23.06.2023 Украина.ру

Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 июня в Twitter обвинил западных партнеров в том, что Россия использовала для построения обороны время, потраченное на уговоры предоставить необходимое Киеву вооружение

2023-06-23T15:03

2023-06-23T15:03

2023-06-23T15:03

контрнаступление

михаил подоляк

новости

россия

украина

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"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал Подоляк.По его словам, контрнаступление не нужно сравнивать с голливудским блокбастером или новым сезоном сериала. Он призвал "не ждать экшена и покупать попкорн".Подоляк добавил, что украинские войска проводят "операции по подготовке поля боя".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники.Западные СМИ также стали отмечать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.

https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html

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контрнаступление, михаил подоляк, новости, россия, украина