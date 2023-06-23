Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления - 23.06.2023 Украина.ру
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Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления - 23.06.2023 Украина.ру
Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 июня в Twitter обвинил западных партнеров в том, что Россия использовала для построения обороны время, потраченное на уговоры предоставить необходимое Киеву вооружение
2023-06-23T15:03
2023-06-23T15:03
контрнаступление
михаил подоляк
новости
россия
украина
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"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал Подоляк.По его словам, контрнаступление не нужно сравнивать с голливудским блокбастером или новым сезоном сериала. Он призвал "не ждать экшена и покупать попкорн".Подоляк добавил, что украинские войска проводят "операции по подготовке поля боя".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники.Западные СМИ также стали отмечать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html
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контрнаступление, михаил подоляк, новости, россия, украина
контрнаступление, Михаил Подоляк, Новости, Россия, Украина

Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления

15:03 23.06.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 июня в Twitter обвинил западных партнеров в том, что Россия использовала для построения обороны время, потраченное на уговоры предоставить необходимое Киеву вооружение
"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал Подоляк.
По его словам, контрнаступление не нужно сравнивать с голливудским блокбастером или новым сезоном сериала. Он призвал "не ждать экшена и покупать попкорн".
Подоляк добавил, что украинские войска проводят "операции по подготовке поля боя".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня.
Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники.
Западные СМИ также стали отмечать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО.
Телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
08:42
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNNКонтрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
 
контрнаступлениеМихаил ПодолякНовостиРоссияУкраина
 
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