https://ukraina.ru/20230623/1047514137.html

В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ

В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру

В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ

Военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок. Об этом сообщило 23 июня украинское издание "Страна" со ссылкой на соответствующий документ

2023-06-23T15:01

2023-06-23T15:01

2023-06-23T15:01

мобилизация

украина

чернигов

новости

мужчины

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Начальник Черниговской областной госадминистрации полковник Олег Гончарук подписал приказ об основных мерах по мобилизации, которые проходят в регионе.Граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.Ранее аналогичные меры по введению всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске. Глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок. Аналогичный приказ 22 июня был издан военкомом Оболонского района Киева.Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа.

https://ukraina.ru/20230623/1047497665.html

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мобилизация, украина, чернигов, новости, мужчины