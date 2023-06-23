В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру
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В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру
В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
Военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок. Об этом сообщило 23 июня украинское издание "Страна" со ссылкой на соответствующий документ
2023-06-23T15:01
2023-06-23T15:01
мобилизация
украина
чернигов
новости
мужчины
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Начальник Черниговской областной госадминистрации полковник Олег Гончарук подписал приказ об основных мерах по мобилизации, которые проходят в регионе.Граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.Ранее аналогичные меры по введению всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске. Глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок. Аналогичный приказ 22 июня был издан военкомом Оболонского района Киева.Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа.
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мобилизация, украина, чернигов, новости, мужчины
мобилизация, Украина, Чернигов, Новости, мужчины

В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ

15:01 23.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Valerii SorokinТроицкий собор Чернигов
Троицкий собор Чернигов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© commons.wikimedia.org / Valerii Sorokin
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Военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок. Об этом сообщило 23 июня украинское издание "Страна" со ссылкой на соответствующий документ
Начальник Черниговской областной госадминистрации полковник Олег Гончарук подписал приказ об основных мерах по мобилизации, которые проходят в регионе.
"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", - говорится в документе.
Граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.
Ранее аналогичные меры по введению всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске. Глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок. Аналогичный приказ 22 июня был издан военкомом Оболонского района Киева.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
07:13
В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИМобилизация началась в Оболонском районе Киева — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования. Об этом 22 июня сообщило украинское издание "Страна"
 
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