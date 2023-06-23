На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз - 23.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230623/1047512045.html
На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз - 23.06.2023 Украина.ру
На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
Владимира Зеленского призвали потребовать от властей США предоставить оружие по ленд-лизу. Петиция с обращением к президенту Украины появилась на сайте официального интернет-представительства 22 июня
2023-06-23T14:01
2023-06-23T14:01
новости
вооружение
петиция
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6389f3eb9d30327b91e8226f00261ee4.jpg
Авторы петиции выразили требование к президенту Украины обратиться к представителям нынешней администрации Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе. Поскольку срок действия Закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого Закона немедленно, сказано в обращении к президенту.Петиция была зарегистрирована на сайте президента в четверг. На данный момент она набрала около 331 голоса из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.5 июня на сайте официального интернет-представительства президента Украины появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины.Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук считает, что того уровня оснащенности, который был у ВСУ 23 февраля 2022 года, им не достичь уже никогда. При этом ленд-лиз спасает только на "короткой дистанции", добавил историк.Эксперт привёл пример того, что у ВСУ имеются проблемы с собственным военно-промышленным производством, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что в последнем рейде на Белгородскую область была лишь иностранная техника.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Полищука на нашем сайте
https://ukraina.ru/20230610/1047089777.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e24c0db38e822db9d04639ad73e0ba7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооружение, петиция, владимир зеленский
Новости, вооружение, петиция, Владимир Зеленский

На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз

14:01 23.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
Читать в
Владимира Зеленского призвали потребовать от властей США предоставить оружие по ленд-лизу. Петиция с обращением к президенту Украины появилась на сайте официального интернет-представительства 22 июня
Авторы петиции выразили требование к президенту Украины обратиться к представителям нынешней администрации Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе.
Поскольку срок действия Закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого Закона немедленно, сказано в обращении к президенту.

"Мы, украинцы, не оцениваем жизнь наших граждан, она бесценна. Поэтому не важно, сколько нам это оружие может стоить", - говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента в четверг. На данный момент она набрала около 331 голоса из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.
5 июня на сайте официального интернет-представительства президента Украины появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины.
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук считает, что того уровня оснащенности, который был у ВСУ 23 февраля 2022 года, им не достичь уже никогда. При этом ленд-лиз спасает только на "короткой дистанции", добавил историк.
Эксперт привёл пример того, что у ВСУ имеются проблемы с собственным военно-промышленным производством, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что в последнем рейде на Белгородскую область была лишь иностранная техника.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Полищука на нашем сайте
Олег Царев интервью
10 июня, 11:31
Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались РоссиюВ США нет никакого единого "вашингтонского обкома". Есть "Партия войны" и "Партия мира" там, и там тоже боятся Российскую Федерацию. И то, что мы сейчас на фронте держим удар, и то, что мы поднимаем нашу промышленность – это все залог того, что все будет хорошо, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
 
НовостивооружениепетицияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
15:32Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой
15:12"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
15:06Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
15:03Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
15:01В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
14:22Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу
14:21Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией
14:18Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает
14:01На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
14:00Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия
13:44Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео
13:35Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
13:28Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выиграна
13:25Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
13:25Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
13:14Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня
12:36Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
12:34Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
12:24Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе
Лента новостейМолния