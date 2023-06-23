На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
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Владимира Зеленского призвали потребовать от властей США предоставить оружие по ленд-лизу. Петиция с обращением к президенту Украины появилась на сайте официального интернет-представительства 22 июня
Авторы петиции выразили требование к президенту Украины обратиться к представителям нынешней администрации Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе.
Поскольку срок действия Закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого Закона немедленно, сказано в обращении к президенту.
"Мы, украинцы, не оцениваем жизнь наших граждан, она бесценна. Поэтому не важно, сколько нам это оружие может стоить", - говорится в петиции.
Петиция была зарегистрирована на сайте президента в четверг. На данный момент она набрала около 331 голоса из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.
5 июня на сайте официального интернет-представительства президента Украины появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины.
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук считает, что того уровня оснащенности, который был у ВСУ 23 февраля 2022 года, им не достичь уже никогда. При этом ленд-лиз спасает только на "короткой дистанции", добавил историк.
Эксперт привёл пример того, что у ВСУ имеются проблемы с собственным военно-промышленным производством, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что в последнем рейде на Белгородскую область была лишь иностранная техника.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Полищука на нашем сайте
10 июня, 11:31Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались РоссиюВ США нет никакого единого "вашингтонского обкома". Есть "Партия войны" и "Партия мира" там, и там тоже боятся Российскую Федерацию. И то, что мы сейчас на фронте держим удар, и то, что мы поднимаем нашу промышленность – это все залог того, что все будет хорошо, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев