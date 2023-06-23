https://ukraina.ru/20230623/1047512045.html

На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз

На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз - 23.06.2023 Украина.ру

На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз

Владимира Зеленского призвали потребовать от властей США предоставить оружие по ленд-лизу. Петиция с обращением к президенту Украины появилась на сайте официального интернет-представительства 22 июня

2023-06-23T14:01

2023-06-23T14:01

2023-06-23T14:01

новости

вооружение

петиция

владимир зеленский

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Авторы петиции выразили требование к президенту Украины обратиться к представителям нынешней администрации Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе. Поскольку срок действия Закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого Закона немедленно, сказано в обращении к президенту.Петиция была зарегистрирована на сайте президента в четверг. На данный момент она набрала около 331 голоса из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.5 июня на сайте официального интернет-представительства президента Украины появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины.Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук считает, что того уровня оснащенности, который был у ВСУ 23 февраля 2022 года, им не достичь уже никогда. При этом ленд-лиз спасает только на "короткой дистанции", добавил историк.Эксперт привёл пример того, что у ВСУ имеются проблемы с собственным военно-промышленным производством, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что в последнем рейде на Белгородскую область была лишь иностранная техника.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Полищука на нашем сайте

https://ukraina.ru/20230610/1047089777.html

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новости, вооружение, петиция, владимир зеленский