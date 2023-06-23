https://ukraina.ru/20230623/1047510103.html
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ - 23.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph
2023-06-23T13:25
2023-06-23T13:25
2023-06-23T13:25
контрнаступление
дмитрий кулеба
россия
воздух
новости
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg
"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - признал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.Кулеба также заверил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Однако на встрече с военкорами на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_37a24ea3818e7018d2206daad3df9fdf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, дмитрий кулеба, россия, воздух, новости, снаряды
контрнаступление, Дмитрий Кулеба, Россия, воздух, Новости, снаряды
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph
"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - признал Кулеба.
По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.
Кулеба также заверил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Однако на встрече с военкорами на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.