Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ - 23.06.2023 Украина.ру
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Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ - 23.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph
2023-06-23T13:25
2023-06-23T13:25
контрнаступление
дмитрий кулеба
россия
воздух
новости
снаряды
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"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - признал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.Кулеба также заверил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Однако на встрече с военкорами на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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контрнаступление, дмитрий кулеба, россия, воздух, новости, снаряды
контрнаступление, Дмитрий Кулеба, Россия, воздух, Новости, снаряды

Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ

13:25 23.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph
"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - признал Кулеба.
По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.
Кулеба также заверил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Однако на встрече с военкорами на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
08:42
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNNКонтрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
 
контрнаступлениеДмитрий КулебаРоссиявоздухНовостиснаряды
 
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