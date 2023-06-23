https://ukraina.ru/20230623/1047510103.html

Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ

Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ - 23.06.2023 Украина.ру

Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Об этом 23 июня сообщает издание Telegraph

2023-06-23T13:25

2023-06-23T13:25

2023-06-23T13:25

контрнаступление

дмитрий кулеба

россия

воздух

новости

снаряды

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"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - признал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.Кулеба также заверил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Однако на встрече с военкорами на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html

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контрнаступление, дмитрий кулеба, россия, воздух, новости, снаряды