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Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев

Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев - 23.06.2023 Украина.ру

Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев

Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов. Об этом 23 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности в Алма-Ате

2023-06-23T12:34

2023-06-23T12:34

2023-06-23T12:34

биолаборатории

патрушев

пентагон

зарубежье

вирусы

новости

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"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. <...> Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - сказал он.Патрушев добавил, что по мнению российской стороны, необходимо активизировать работу по совместному со странами Центральной Азии строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.Минувшей весной Госдума РФ утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.В документе отмечалось, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.

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биолаборатории, патрушев, пентагон, зарубежье, вирусы, новости