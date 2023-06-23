Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев - 23.06.2023 Украина.ру
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Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев - 23.06.2023 Украина.ру
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов. Об этом 23 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности в Алма-Ате
2023-06-23T12:34
2023-06-23T12:34
биолаборатории
патрушев
пентагон
зарубежье
вирусы
новости
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"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. &lt;...&gt; Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - сказал он.Патрушев добавил, что по мнению российской стороны, необходимо активизировать работу по совместному со странами Центральной Азии строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.Минувшей весной Госдума РФ утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.В документе отмечалось, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.
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биолаборатории, патрушев, пентагон, зарубежье, вирусы, новости
биолаборатории, Патрушев, Пентагон, Зарубежье, вирусы, Новости

Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев

12:34 23.06.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов. Об этом 23 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности в Алма-Ате
"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. <...> Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - сказал он.
Патрушев добавил, что по мнению российской стороны, необходимо активизировать работу по совместному со странами Центральной Азии строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.
Минувшей весной Госдума РФ утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
В документе отмечалось, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.
По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 13:15
Яровая рассказала подробности о соглашении Пентагона с Минздравом Украины по биолабораториям Пентагоном было заключено с Минздравом Украины соглашение, которое полностью освобождало Штаты от ответственности за свои действия на территории Украины, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, сообщило РИА Новости 12 мая
 
биолабораторииПатрушевПентагонЗарубежьевирусыНовости
 
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