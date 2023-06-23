https://ukraina.ru/20230623/1047506925.html
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев - 23.06.2023 Украина.ру
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов. Об этом 23 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности в Алма-Ате
2023-06-23T12:34
2023-06-23T12:34
2023-06-23T12:34
биолаборатории
патрушев
пентагон
зарубежье
вирусы
новости
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"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. <...> Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - сказал он.Патрушев добавил, что по мнению российской стороны, необходимо активизировать работу по совместному со странами Центральной Азии строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.Минувшей весной Госдума РФ утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.В документе отмечалось, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.
https://ukraina.ru/20230512/1046161213.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биолаборатории, патрушев, пентагон, зарубежье, вирусы, новости
биолаборатории, Патрушев, Пентагон, Зарубежье, вирусы, Новости
Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов. Об этом 23 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности в Алма-Ате
"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. <...> Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - сказал он.
Патрушев добавил, что по мнению российской стороны, необходимо активизировать работу по совместному со странами Центральной Азии строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.
Минувшей весной Госдума РФ утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
В документе отмечалось, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.
По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.