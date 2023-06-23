https://ukraina.ru/20230623/1047502544.html
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму - 23.06.2023 Украина.ру
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму
"Нафтогаз Украины" работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании
2023-06-23T10:03
2023-06-23T10:03
2023-06-23T10:03
нафтогаз
россия
сша
компенсации
миллиарды
новости
крым
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"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" подали ходатайство в окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить пять миллиардов долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму", - говорится в сообщении.В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
https://ukraina.ru/20221107/1040550845.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нафтогаз, россия, сша, компенсации, миллиарды, новости, крым
Нафтогаз, Россия, США, компенсации, миллиарды, Новости, Крым
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму
"Нафтогаз Украины" работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании
"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" подали ходатайство в окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить пять миллиардов долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.
"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — отметили в украинской компании.
В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.