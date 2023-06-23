https://ukraina.ru/20230623/1047502544.html

"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму

"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму - 23.06.2023 Украина.ру

"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму

"Нафтогаз Украины" работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании

2023-06-23T10:03

2023-06-23T10:03

2023-06-23T10:03

нафтогаз

россия

сша

компенсации

миллиарды

новости

крым

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"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" подали ходатайство в окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить пять миллиардов долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму", - говорится в сообщении.В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.

https://ukraina.ru/20221107/1040550845.html

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нафтогаз, россия, сша, компенсации, миллиарды, новости, крым