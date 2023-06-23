https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN - 23.06.2023 Украина.ру
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN
Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
2023-06-23T08:42
2023-06-23T08:42
2023-06-23T08:43
контрнаступление
всу
новости
украина
владимир путин
запад
зарубежье
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"(Контрнаступление - ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в материале.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия.Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.Накануне на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
https://ukraina.ru/20230622/1047476595.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, новости, украина, владимир путин, запад, зарубежье
контрнаступление, ВСУ, Новости, Украина, Владимир Путин, Запад, Зарубежье
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN
08:42 23.06.2023 (обновлено: 08:43 23.06.2023)
Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
"(Контрнаступление - ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится
в материале.
Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.
Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия.
Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.
Накануне на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".