Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN - 23.06.2023 Украина.ру
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Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN - 23.06.2023 Украина.ру
Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN
Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
2023-06-23T08:42
2023-06-23T08:43
контрнаступление
всу
новости
украина
владимир путин
запад
зарубежье
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"(Контрнаступление - ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в материале.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия.Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.Накануне на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
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контрнаступление, всу, новости, украина, владимир путин, запад, зарубежье
контрнаступление, ВСУ, Новости, Украина, Владимир Путин, Запад, Зарубежье

Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN

08:42 23.06.2023 (обновлено: 08:43 23.06.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP / LIBKOS
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Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона
"(Контрнаступление - ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в материале.
Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.
Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия.
Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.
Накануне на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин
 
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