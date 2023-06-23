https://ukraina.ru/20230623/1047499146.html

Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN

Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN - 23.06.2023 Украина.ру

Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - CNN

Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона

2023-06-23T08:42

2023-06-23T08:42

2023-06-23T08:43

контрнаступление

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зарубежье

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"(Контрнаступление - ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в материале.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия.Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.Накануне на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".

https://ukraina.ru/20230622/1047476595.html

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контрнаступление, всу, новости, украина, владимир путин, запад, зарубежье