https://ukraina.ru/20230623/1047497808.html

Байден перепутал должность премьера Индии Моди

Байден перепутал должность премьера Индии Моди - 23.06.2023 Украина.ру

Байден перепутал должность премьера Индии Моди

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровку разговора опубликовали 22 июня на сайте Белого дома

2023-06-23T07:23

2023-06-23T07:23

2023-06-23T07:24

джо байден

индия

зарубежье

новости

президент

премьер

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101226/31/1012263191_0:0:2643:1487_1920x0_80_0_0_32642519e86a070f67f0cd6046425168.jpg

Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом.Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.Во время этой же встречи Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.

https://ukraina.ru/20221110/1040674768.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, индия, зарубежье, новости, президент, премьер, премьер-министр