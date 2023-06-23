Байден перепутал должность премьера Индии Моди - 23.06.2023 Украина.ру
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Байден перепутал должность премьера Индии Моди
Байден перепутал должность премьера Индии Моди - 23.06.2023 Украина.ру
Байден перепутал должность премьера Индии Моди
Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровку разговора опубликовали 22 июня на сайте Белого дома
2023-06-23T07:23
2023-06-23T07:24
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Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом.Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.Во время этой же встречи Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.
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джо байден, индия, зарубежье, новости, президент, премьер, премьер-министр
Джо Байден, Индия, Зарубежье, Новости, президент, премьер, премьер-министр

Байден перепутал должность премьера Индии Моди

07:23 23.06.2023 (обновлено: 07:24 23.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Индию
Официальный визит В.Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровку разговора опубликовали 22 июня на сайте Белого дома
Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом.

"Господин президент. Господин президент. Господин премьер-министр Моди. Господин премьер-министр, спасибо, что вы приехали, и добро пожаловать в Белый дом", — сказал Байден.

Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку.
Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
Во время этой же встречи Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.
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