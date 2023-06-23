Байден перепутал должность премьера Индии Моди
07:23 23.06.2023 (обновлено: 07:24 23.06.2023)
Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровку разговора опубликовали 22 июня на сайте Белого дома
Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом.
"Господин президент. Господин президент. Господин премьер-министр Моди. Господин премьер-министр, спасибо, что вы приехали, и добро пожаловать в Белый дом", — сказал Байден.
Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку.
Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
Во время этой же встречи Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.