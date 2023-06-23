https://ukraina.ru/20230623/1047496009.html

Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе

Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе - 23.06.2023 Украина.ру

Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе

Мост восстановят быстро, но некоторые горожане могут принять "непростое решение" и переехать жить в другие города

2023-06-23T12:24

2023-06-23T12:24

2023-06-23T13:14

эксклюзив

геническ

чонгарский мост

херсонская область

крым

storm shadow

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Киевский режим своеобразно отметил 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Утром 22 июня ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadows по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Таврией. В результате железобетонное полотно моста получило повреждения: в местах ракетных ударов теперь зияют отверстия. Очевидно, ВСУ хотят повторить ситуации с Антоновским мостом через Днепр, когда ударили по нему HIMARS, он стал непригоден и опасен для перевозки военных грузов на правый берег Днепра. В конечном итоге российская армия из-за трудной логистики и начавшегося снарядного голода приняла решение оставить Херсон.Сейчас, когда уже две недели как идет безуспешный украинский «контрнаступ», украинцы хотят затруднить логистику российской армии, получающей военные грузы из Крыма. Сейчас движения транспорта через мост нет. Его отправляют в объезд по другим дорогам, ведущим из Крыма в Таврию.Чиновники правительства Херсонской области, с которыми поговорил корреспондент издания Украина.ру, заверили нас, что уже через два дня повреждения будут устранены и транспорт по Чонгарскому мосту пустят снова. При этом никто из них не исключил повторных ударов ВСУ по Чонгару.Ближайший город к Чонгару — Геническ. Расстояние — примерно 37 километров, около 40 минут езды на авто.Ракетного удара в Геническе не слышали — далеко. Но сам факт удара наверняка повлияет на жизнь в городе.«Вот вы спрашиваете, как отразятся на нас удары ракетами по Чонгарскому мосту? Отвечаю: на курортном сезоне, прежде всего, отразятся. Ну сами подумайте: кто к нам поедет, если у нас то тут, то там начали бить ракетами. Раньше же такого не было, а теперь и по Арабатской стрелке бьют, и по Чонгару. Правда, по Геническу еще прилетов не было», — говорит Женя, питерский бизнесмен, который еще в 2014 году купил гостиницу с бассейном и рестораном в Генической Горке — небольшом курортном пригороде Геническа на Арабатской стрелке.Женя вел бизнес с 2014-го по 2022-й — при Украине, будучи гражданином России. По его словам, даже во время войны в Донбассе в четырнадцатом его никто не трогал. Спрашиваю: а если гипотетически предположить, что ВСУ будут атаковать Геническ — уедете?«Однозначно уеду. Погружу троих детей, беременную жену, тещу в машины и по Арабатской стрелке сразу уедем в Крым. Тут я уже, имея российский паспорт, понятное дело, не останусь.Да и вообще меня навещали представители военной полиции и предупредили, что я должен быть осторожен. По их сведениям, мои ресторан и гостиница из-за их популярности среди военных и чиновников находятся теперь в украинском списке приоритетных целей для удара ракетами», — сообщает Женя.Говорит, что с приходом России бизнес резко пошел вверх: теперь на гостинице и ресторане он стал зарабатывать в 3–4 раза больше.«Раньше зарабатывали в основном летом и немного осенью. Сейчас круглогодично — 12 месяцев в году. У меня гостиница забита: тут живут чиновники херсонской администрации, военные и беженцы, как и у всех владельцев гостиниц. Все платят. Нам это выгодно», — рассказывает Женя.Впрочем, с выводами Жени совершенно не согласен местный житель — крымский татарин Аслан. — Вот у меня в гостинице 2 корпуса. Половина гостиницы стоит пустой. Из-за чего? Никто не хочет сюда ехать. Раньше при Украине мы зарабатывали летом, а зимой отдыхали. Теперь вот полупустые стоим.— А что, чиновники и военные к вам не селятся?— Мне недавно один российский банк предлагал заселить своих сотрудников. Готовы были платить за каждый номер по 120 тысяч рублей в месяц. Деньги хорошие. Но банк поставил неприемлемые условия — всех прежних постояльцев надо выселить. В гостинице должны жить только сотрудники. Банк даже выделяет свою охрану. Но я отказался — куда я клиентов выселю? Ведь среди них есть беженцы и с правого берега, и с затопленных регионов.При этом то, что заработки деловых людей в Геническе сильно выросли, подтверждают и другие предприниматели.«При России я стал зарабатывать в два раза больше. Клиенты в основном приезжие — российские военные и российские специалисты. Но с 1 января стало хуже. Во-первых, военных стало меньше — ушли на фронт. Во-вторых, много точек, подобных моей, открылось. Стало больше конкурентов», — делится успехами и проблемами Сергей, который вместе с женой держит магазинчик в центре Геническа. Торгуют сим-картами, смартфонами и всем, что связано с мобильной связью.До 2014 года Сергей брал товар в Крыму. После переориентировался на украинских поставщиков. Теперь же снова завозит товар с полуострова. Они с женой пророссийских взглядов, при Украине смотрели только российские каналы. Местных ждунов терпеть не могут и стараются с ними не общаться.Мужчина говорит, что ракетные удары по Чонгару заставили горожан нервничать.«Половина Геническа давно уехала. Кто куда: одни — в Россию, другие — на Украину, третьи — в Польшу и так далее. В общем, кто куда мог. Теперь половина города — это приезжие: военные, чиновники, беженцы. Многие из прежних жителей сидели на чемоданах. Говорили, что если что-то будет угрожать их жизни — соберутся и уедут. Вот теперь уедут точно. Какой выход, ответить не могу. Но точно знаю, что ракетные удары надо прекратить и отразить украинское контрнаступление», — подытоживает Сергей.

https://ukraina.ru/20230407/1045106555.html

https://ukraina.ru/20221102/1040373560.html

https://ukraina.ru/20230607/1046977016.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, геническ, чонгарский мост , херсонская область, крым, storm shadow