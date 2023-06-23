https://ukraina.ru/20230623/1047492813.html

Прозрачно воруют деньги. Про коррупцию в Минобороны Украины

Прозрачно воруют деньги. Про коррупцию в Минобороны Украины - 23.06.2023 Украина.ру

Прозрачно воруют деньги. Про коррупцию в Минобороны Украины

С закупками Минобороны Украины снова назревает скандал. Нет, речь не о коррупционных схемах при закупках продовольствия по завышенной цене и о фиктивных контрактах о поставках техники. Это всё уже было. Контролирующие органы решили отыграться на отечественном бизнесе и продемонстрировать закон и порядок

2023-06-23T10:25

2023-06-23T10:25

2023-06-23T11:04

эксклюзив

украина

коррупция

министерство обороны украины

соцсети

бужанский

закупки

скандал

нарушения

госзакупки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047493573_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_7482420746c8626122896582258d8662.jpg

А именно на компаниях, которые производят продукцию для нужд армии. «Пока яйца были по 17 гривен за штуку, а миллиарды ушли на контракты, по которым не было поставок, всех в Кабмине всё устраивало. Но стоило бизнесу заложить честную, согласованную всеми сторонами рентабельность в 5 процентов, "терпець урвався". Далеко мы так уедем, да», — прокомментировал ситуацию народный депутат Макс Бужанский.Проблему описал в своем посте в социальных сетях Александр Соколовский — руководитель крупнейшего производителя на рынке легкой промышленности «Текстиль-Контакт».«Я уже писал в мае об огромной проблеме, которая сейчас может положить на лопатки все предприятия легкой промышленности (и, к сожалению, не только легкой…) работавшие с МОУ (Минобороны. — Ред.) и другими госзаказчиками. История началась с того, что ГАСУ (Государственная аудиторская служба Украины. — Ред.) провела проверку контрактов МОУ и выявила нарушений на 2,5 миллиарда гривен "нанесенного государству ущерба", поскольку оказалось, что украинские компании не имели права в своих калькуляциях (а это неотъемлемая часть контрактов) закладывать прибыль! Даже на маленький процент до 5 либо 10%! А должны были работать в ноль… При этом прибыль иностранных производителей, которые поставляли ту же продукцию и никаких калькуляций не предоставляли, ущерб госбюджету по мнению ГАСУ не наносит! По законодательству они имеют право при прямых закупках МОУ их не предоставлять. А все мы, кто шил на Украине, поставлял продукцию гораздо дешевле турок и китайцев, создавал здесь рабочие места, поддерживал нашу экономику, платил здесь зарплаты и налоги (а это у каждого более 30% от полученных от заказчика средств!) — нарушители и с нас надо взыскать предварительно задекларированную (но не факт, что полученную, потому что были скачки курса, проблемы в логистике и энергетический локдаун) прибыль. С которой мы уже заплатили все налоги! Эта ситуация случилась из-за того, что для упрощения процедур в условиях военного положения КМУ 20.03.22 принял соответствующее постановление № 335. Но ГАСУ считает, что согласно его положениям украинские предприятия прибыли закладывать в калькуляцию не могли. И это выяснилось только сейчас. Хотя никакой логике и здравому смыслу это не поддается. Ведь смысл какой-либо хозяйственной деятельности предприятий есть получение прибыли. С которой потом уплачиваются налоги. Но оказывается, заложив прибыль в утвержденной договором калькуляции, поставщики МО нанесли (и продолжают наносить!) ущерб государству. И сейчас МО, даже написав возражения на решение ГАСУ и начав с ними судиться, будет выставлять претензии всем своим поставщикам. Понятно, что кто-то в итоге обанкротится. Даже из выживших в прошлом году несмотря на скачок курса, рост цен на сырье, постоянные отключения электроэнергии и покупку генераторов, чтобы все-таки выполнить заказ».На проблему уже отреагировали эксперты. Главная их претензия в том, что на рынке госзакупок не соблюдается закон равной конкуренции, ведь именно к украинским производителям предъявляется требование работать без прибыли на нуждны Минобороны. Иностранные поставщики могут закладывать любую маржу. При этом именно отечественные производства предоставляют рабочие места и платят налоги в казну. Экономист Эрик Найман отреагировал на проблему: «…Вопрос, а почему иностранным поставщикам прибыль можно иметь, а украинским нет? Понятно, что иностранные поставщики в ноль продавать не будут. Но тогда почему ГАСУ решила поддержать иностранных поставщиков и дискриминировать украинский бизнес? Это оплаченный взяткой интерес, попытка собрать взятки с украинских текстильщиков, избыточное рвение отдельных служак или глупость? Для справки: маржинальность крупнейших предприятий ВПК в США составляет 8–10%. Никому и в голову не придет заставить эти компании работать в ноль. Даже если США окажутся в Третьей мировой войне.Не давая возможность развиваться украинскому бизнесу (принуждая его работать в ноль) ГАСУ в итоге обеспечит государству Украина более высокие цены по госзакупкам.Украинской власти давно обратить внимание на экономику».Тем временем настоящая коррупция при закупках в Минобороны цветет буйным цветом. И реакции контролирующих органов со всеми вытекающими последствиями — ноль. С начало года МО закупило продуктов питания на 13 млрд гривен, по ценам, завышенным от рыночных в почти три раза. Та же история и обмундированиям. Последний весенний контракт на поставку шлемов тоже завышен в три раза. При стоимости единицы товара в 132 доллара, шлемы закупили по цене 468, сообщают украинские журналисты с ТГ канала «Голубцы с Банковой». Аналогичная ситуация с военной гуманитаркой: товары завозятся под видом помощи военным без пошлин и налогов, а потом весь товар отправляется прямиком на рынок. Таких случаев зафиксировано с начала года 650, реальный поток оценить, конечно, сложно, но он в разы больше.«На Prozorro (система проведения госзакупок. — Ред.) производители и поставщики множество раз сталкивались с кучей схем и нарушений в госзакупках, — сокрушается Александр Соколовский. — Я много рассказывал здесь в ленте разные тендерные истории о том, как прозрачно воруют наши деньги. Но ни разу ни мне, ни кому-то из моих коллег не удавалось услышать, чтобы ГАСУ (или прежнее КРУ, как они раньше назывались) вскрыли какую-то схему или прекратили преступную деятельность всевозможных "тендерных решений"».

https://ukraina.ru/20230516/1046261383.html

https://ukraina.ru/20230622/1047479643.html

https://ukraina.ru/20230330/1044857817.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, коррупция, министерство обороны украины, соцсети, бужанский, закупки, скандал, нарушения, госзакупки