Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге - 23.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге
Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге - 23.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге
Сегодня на Запорожском и Южно-Донецком направлении СВО складывается совершенно другая ситуация, чем на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-23T06:00
2023-06-23T06:00
новости
курская битва
запорожье
всу
вс рф
сво
великая отечественная война
тигры
леопарды
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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. В то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три таких корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская битва, запорожье, всу, вс рф, сво, великая отечественная война, тигры, леопарды
Новости, Курская битва, Запорожье, ВСУ, ВС РФ, СВО, Великая Отечественная война, тигры, леопарды

Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге

06:00 23.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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Сегодня на Запорожском и Южно-Донецком направлении СВО складывается совершенно другая ситуация, чем на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. В то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три таких корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.

"Так что я повторю и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.

Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.
 
НовостиКурская битваЗапорожьеВСУВС РФСВОВеликая Отечественная войнатигрылеопарды
 
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