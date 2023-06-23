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Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге
Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге - 23.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге
Сегодня на Запорожском и Южно-Донецком направлении СВО складывается совершенно другая ситуация, чем на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-23T06:00
2023-06-23T06:00
2023-06-23T06:00
новости
курская битва
запорожье
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великая отечественная война
тигры
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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. В то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три таких корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская битва, запорожье, всу, вс рф, сво, великая отечественная война, тигры, леопарды
Новости, Курская битва, Запорожье, ВСУ, ВС РФ, СВО, Великая Отечественная война, тигры, леопарды
Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге
Сегодня на Запорожском и Южно-Донецком направлении СВО складывается совершенно другая ситуация, чем на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. В то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три таких корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.
"Так что я повторю и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.
Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.