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Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге

Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге - 23.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему ВС РФ бьют "Леопарды" в сто раз лучше, чем СССР бил "Тигры" на Курской дуге

Сегодня на Запорожском и Южно-Донецком направлении СВО складывается совершенно другая ситуация, чем на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-06-23T06:00

2023-06-23T06:00

2023-06-23T06:00

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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. В то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три таких корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская битва, запорожье, всу, вс рф, сво, великая отечественная война, тигры, леопарды