Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, когда их наступление окончательно захлебнется - 23.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, когда их наступление окончательно захлебнется
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, когда их наступление окончательно захлебнется - 23.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, когда их наступление окончательно захлебнется
Когда после Курской битвы советские войска вышли на Днепр, немцы там создали Восточный вал. Гитлер считал, что русская армия должна была потерпеть там поражение, истощить свои резервы, а потом заключить выгодный мир с СССР или снова пойти в решительное наступление. Сейчас Запад применяет против России точно такую же тактику и стратегию.
2023-06-23T05:00
2023-06-23T05:00
новости
россия
всу
сво
запад
великая отечественная война
курская битва
сталинградская битва
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Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.руЭксперт подчеркнул, что Запад пытается истощить российские ресурсы в боях с ВСУ и не дать с помощью санкций повысить нашу обороноспособность.Поэтому в оперативно-стратегическом плане текущая ситуация в СВО напоминает Курскую битву. Но в глобальном смысле — это одна большая Сталинградская битва, от которой зависит будущее наших детей и существование нашей Родины, добавил специалист.Мы нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление. Мы выбьем врага с оккупированных районов Донбасса, а дальше события будут развиваться по планам Генштаба и военно-политического руководства России, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, сво, запад, великая отечественная война, курская битва, сталинградская битва
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Запад, Великая Отечественная война, Курская битва, Сталинградская битва

Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, когда их наступление окончательно захлебнется

05:00 23.06.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP / LIBKOS
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Когда после Курской битвы советские войска вышли на Днепр, немцы там создали Восточный вал. Гитлер считал, что русская армия должна была потерпеть там поражение, истощить свои резервы, а потом заключить выгодный мир с СССР или снова пойти в решительное наступление. Сейчас Запад применяет против России точно такую же тактику и стратегию.
Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что Запад пытается истощить российские ресурсы в боях с ВСУ и не дать с помощью санкций повысить нашу обороноспособность.
"Сейчас ситуация для нас даже сложнее. В том смысле, что тогда против нас не велось широкомасштабной информационной войны. Все-таки тогда Америка и Англия вынуждена была вступить с нами в союз. А сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками. Против нас используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени", - указал Мягков.
Поэтому в оперативно-стратегическом плане текущая ситуация в СВО напоминает Курскую битву. Но в глобальном смысле — это одна большая Сталинградская битва, от которой зависит будущее наших детей и существование нашей Родины, добавил специалист.
Мы нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление. Мы выбьем врага с оккупированных районов Донбасса, а дальше события будут развиваться по планам Генштаба и военно-политического руководства России, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСВОЗападВеликая Отечественная войнаКурская битваСталинградская битва
 
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