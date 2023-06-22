https://ukraina.ru/20230622/1047495067.html

Атака на Чонгар, Зеленский угрожает наступлением. Итоги 22 июня на Украине

Атака на Чонгар, Зеленский угрожает наступлением. Итоги 22 июня на Украине - 22.06.2023 Украина.ру

Атака на Чонгар, Зеленский угрожает наступлением. Итоги 22 июня на Украине

Стали известны подробности удара ВСУ по мосту на границе Крыма и Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наступление ВСУ

2023-06-22T18:30

2023-06-22T18:30

2023-06-22T18:30

эксклюзив

хроники

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Как сообщил РИА "Новости" представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединённой группировке войск, ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты"По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая, что данная ракета произведена во Франции", — заявил он.Одна ракета попала в дорожное полотно моста, добавил собеседник агентства.Ранее корреспондент агентства с места событий сообщил, что на осколках ракет видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, удар Украина нанесла по указке Великобритании."Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область — очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится — есть другие сухопутные пути в Крым. Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", - заявил Сальдо.Он успокоил россиян."Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться. Все проблемы будут решены. Уже сейчас правительство Российской Федерации принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов", - подытожил Сальдо.Как указал военный эксперт Илья Крамник, противостоять ударам ракетами Storm Shadow."С ударами Storm Shadow по нашим объектам, подобным нынешнему по Чонгарскому мосту, все довольно просто, и сводится к способности поддерживать радиолокационное поле и дежурство в воздухе. Есть в районе самолет ДРЛО и дежурная пара МиГ-31 или Су-35? – Вероятность удара крайне мала, одиночный Су-24 в таких антисанитарных условиях не жилец. Есть дежурная пара, но нет самолета ДРЛО? – Вероятность удара растет, хорошо подготовленный экипаж Су-24, опираясь на данные РТР, может уменьшить вероятность обнаружения. Нет ни самолета ДРЛО, ни дежурной пары? – Вероятность удара очень высока. С учётом западной разведывательной поддержки осведомленность противника о наличии в воздухе наших самолетов ДРЛО и работе на излучение БРЛС наших истребителей, а конкретно в районе Крыма - и их физического наличия в воздухе, можно считать постоянной", - отметил Крамник.Он также указал на роль самолётов ДРЛО в решении проблемы ударов Storm Shadow."Если с дежурными парами истребителей вопрос скорее организационный – как распределить по фронту имеющиеся силы, чтобы он был прикрыт 24/7, то с самолётами ДРЛО вопрос все же в их физической нехватке для того, чтобы обеспечить эти 24/7 по фронту. И это та проблема, которую нужно решать", - резюмировал эксперт.В свою очередь военкор, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Коц отметил, что удары по крымским перешейкам могут свидетельствовать о том Украина не рассчитывает зайти на полуостров."Вообще в первую очередь удары по перешейкам говорят о том, что Киев в обозримой перспективе не рассчитывает зайти в Крым, как это обещал Мамин Пирожок Картонка Буданов. На данном этапе противник предпочел резать основные пути снабжения нашей группировки на Херсонщине. Как это будет происходить, понятно. Достаточно вспомнить Антоновский мост. 142 попадания из "Хаймарса" и "Ольхи". А Storm Shadow потяжелее будет. Собственно, если бы сегодня вторая ракета попала в цель, а не улетела в грунт рядом с переправой, мост могли и завалить. Потому что в пробоину явно просматривается бетонная опора, по которой и должен был прийтись второй удар", - указал Коц.По его словам, украинские атаки будут продолжены и по Чонгару, и по Армянску."После неудач в контрнаступе, когда и наша оборона не дрогнула, и артиллерия не умолкла, противник решил всерьез взяться за нашу логистику. Если Крым отрежут от Херсонской области, это, конечно, усложнит снабжение как военных, так и гражданского сектора. Но все равно остается коридор через ДНР и Запорожье. Чтобы перерезать его, надо брать трассу Мариуполь-Мелитополь как минимум под огневой контроль. А до него Киеву еще явно очень далеко. Но как показывает практика Херсона, противник умеет играть в долгую. Правда не факт, что у него сейчас есть время", - подчеркнул военкор.Днём ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Белый Дом передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.Президента США Джо Байдена призвали "немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины". Кроме того, конгрессмены призвали союзников и партнёров передать Украине аналогичные системы.Как отмечали в Конгрессе, скорейшая отправка ATACMS предоставит украинской армии "потенциал для нанесения удара по объектам в тылу" армии России.Наступление ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское наступление будет происходить так же как и осенью минувшего года."Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не всё просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию - почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - отметил Зеленский в интервью британским СМИ.Он также вспомнил о наступлении ВСУ прошлой осенью."Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь. Мы мотивированы", - подчеркнул Зеленский.В этот же день президент России Владимир Путин на заседании Совбеза отметил, что наступательный потенциал Украины ещё не исчерпан, а западные союзники продолжают накачивать страну техникой, несмотря на то, что мобилизационный резерв Украины имеет пределы."Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца",— сказал Путин, комментируя данные министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева о потерях Вооружённых сил Украины.По мнению президента РФ, при этом нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован."Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий", - подчеркнул президент России.Тем временем обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой. На ряде направлений идут бои.

https://ukraina.ru/20230622/1047478714.html

https://ukraina.ru/20230622/1047468256.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники