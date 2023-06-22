Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с Зеленским. Видеозапись заявления Дуды распространили в соцсетях
президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с президентом Украины Владимиром Зеленским, но посетовал, что заниматься им приходится политикой.
"Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой", - заявил Дуда.
Каждый из президентов представляет свою страну, между лидерами бывают разные сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный. Никто не хочет никому навредить, отметил Дуда.
Ранее 13 июня польский лидер пообещал Зеленскому "свет в конце туннеля" в вопросе членства в НАТО.
13 июня, 07:57Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТОЛетний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24