Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим - 22.06.2023 Украина.ру
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Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим
Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим - 22.06.2023 Украина.ру
Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим
Президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с Зеленским. Видеозапись заявления Дуды распространили в соцсетях
2023-06-22T18:03
2023-06-22T18:03
новости
зарубежье
польша
украина
анджей дуда
владимир зеленский
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президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с президентом Украины Владимиром Зеленским, но посетовал, что заниматься им приходится политикой.Каждый из президентов представляет свою страну, между лидерами бывают разные сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный. Никто не хочет никому навредить, отметил Дуда.Ранее 13 июня польский лидер пообещал Зеленскому "свет в конце туннеля" в вопросе членства в НАТО.
https://ukraina.ru/20230613/1047153185.html
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Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Анджей Дуда, Владимир Зеленский

Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим

18:03 22.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с Зеленским. Видеозапись заявления Дуды распространили в соцсетях
президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с президентом Украины Владимиром Зеленским, но посетовал, что заниматься им приходится политикой.
"Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой", - заявил Дуда.
Каждый из президентов представляет свою страну, между лидерами бывают разные сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный. Никто не хочет никому навредить, отметил Дуда.
Ранее 13 июня польский лидер пообещал Зеленскому "свет в конце туннеля" в вопросе членства в НАТО.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 07:57
Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТОЛетний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24
 
НовостиЗарубежьеПольшаУкраинаАнджей ДудаВладимир Зеленский
 
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