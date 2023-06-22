https://ukraina.ru/20230622/1047494142.html

Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим

Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим - 22.06.2023 Украина.ру

Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с Зеленским. Видеозапись заявления Дуды распространили в соцсетях

2023-06-22T18:03

2023-06-22T18:03

2023-06-22T18:03

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анджей дуда

владимир зеленский

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президент Польши Анджей Дуда рассказал о взаимной любви с президентом Украины Владимиром Зеленским, но посетовал, что заниматься им приходится политикой.Каждый из президентов представляет свою страну, между лидерами бывают разные сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный. Никто не хочет никому навредить, отметил Дуда.Ранее 13 июня польский лидер пообещал Зеленскому "свет в конце туннеля" в вопросе членства в НАТО.

https://ukraina.ru/20230613/1047153185.html

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новости, зарубежье, польша, украина, анджей дуда, владимир зеленский