https://ukraina.ru/20230622/1047493889.html

Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня

Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру

Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня

Украина.ру, 22.06.2023

2023-06-22T18:06

2023-06-22T18:06

2023-06-22T18:06

эксклюзив

польша

качиньский

украина

белоруссия

нато

александр полищук

всу

великая отечественная война

танк

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Как укрепят российский флотРанее главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов заявил: специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Только в этом году российский флот пополнят 44 судна.Капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин отмечает, что весомая роль флота в СВО несомненна уже сейчас."Флот участвует в СВО во всех отношениях. Это и оборона главной военно-морской базы Севастополя, уничтожение воздушных и надводных беспилотников.Недавно наши корабли "Иван Хурс" и "Приазовье" уничтожили в общей сложности 9 морских дронов. И конечно, это удары по противнику "Калибрами", которые наносят именно корабли Черноморского флота", – сообщил Дандыкин.При этом проблемы у флота в Черном море есть, признаёт эксперт: перебросить корабли для Черноморского флота невозможно, поскольку Турция закрыла проливы."Евменов об этом и говорит, потому что в этом году в строй войдут четыре корабля для Черноморского флота. Это три МРК (малый ракетный корабль. — ред.), оснащенные "Калибрами". На каждом корабле по 8 ракет. Это существенно повысит ударные возможности флота.И один из патрульных кораблей типа "Василий Быков", который может взять под охрану "Турецкий поток" и "Голубой поток", – отметил Дандыкин.Также он добавил, что слова главкома касаются не только Черноморского, который еще не сказал последнее слово в спецоперации, но и других наших флотов."Тигры" и "Леопарды" в боях в Запорожской областиВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал, как ВСУ применяют немецкие танки "Леопард" в ходе своего наступления, и провёл аналогии с Великой Отечественной.26 сентября 1943 года в районе Григорьевки юго-восточнее Запорожья боевая группа 16-ой панцергренадерской дивизии, усиленная 506-ым тяжелым танковым батальоном "Тигров" пошла в наступление. И ударила так, что со своих позиций была сбита наша 5-ая гвардейская отдельная мотострелковая бригада."Эта информация бы очень не понравилась нашим военкорам. "Фронт прорван, наши бегут". На самом же деле люди отошли на заранее подготовленный рубеж, а 135-ая танковая бригада нанесла немцам удар во фланг.В результате немцы оставили там девять "Тигров" за один бой. Это больше, чем было подбито под Прохоровкой. К сожалению, многие вещи, которыми мы можем гордиться, еще недостаточно описаны. И то же самое происходит сейчас.Повторюсь, не надо сидеть в окопах и рубить "Леопардов" саперными лопатками. Мы проводим нормальные операции. Мы определяем направления ударов противника, отходим с направления удара, противник туда заходит и попадает в огневой мешок.Результат мы видим в роликах Минобороны. Так что не надо капать военным на мозги и обвинять их в трусости", – рассказал Полищук.ПодзаголовокНакануне стало известно, что председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернется в правительство страны в должности вице-премьера.Ранее Качиньский называл Россию "цивилизационной угрозой для Польши".Скорее всего, политик займется вопросами безопасности в контексте избирательной кампании, которая сейчас идет в Польше, поясняет эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.Но дело не только в ней, а в ситуации, которая сейчас разворачивается на постсоветском пространстве, на его стыке с Европейским союзом, именно на Украине. Частично это затрагивает Белоруссию."Встает вопрос, действительно ли, как считают польские эксперты и журналисты, Качиньский должен вдохнуть в роли первого и последнего вице-премьера новый запал в избирательную кампанию, или речь идет о более серьезных вещах.То есть о той ситуации, когда военный конфликт приблизится к польским границам, и Польше придется принимать решения в стилистике военного командования", – рассказал Стремидловский.Какими могут быть решения, зависит от того, что к тому времени будет вырисовываться на границах Польши. Также эксперт напомнил о недавней публикации итальянской газеты La Stampa, вышедшей с предположением, что НАТО переходит рубикон, а то, что делают поляки, приближает нас к сценарию, который был разыгран в Сараево летом 1914 года."Бывают ситуации, когда маленькое перышко переламывает спину верблюда. И это пёрышко может оказаться польским", – заявил полонист, добавив, что Польша в какой-то мере стала инициатором всеевропейской войны в 1939 году – "так что печальный опыт есть".

https://ukraina.ru/20230622/1047457524.html

https://ukraina.ru/20230622/1047483739.html

https://ukraina.ru/20230622/1047485708.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, польша, качиньский, украина, белоруссия, нато, александр полищук, всу, великая отечественная война, танк, сво, флот