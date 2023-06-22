Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру
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Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня
Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру
Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня
Украина.ру, 22.06.2023
2023-06-22T18:06
2023-06-22T18:06
эксклюзив
польша
качиньский
украина
белоруссия
нато
александр полищук
всу
великая отечественная война
танк
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Как укрепят российский флотРанее главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов заявил: специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Только в этом году российский флот пополнят 44 судна.Капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин отмечает, что весомая роль флота в СВО несомненна уже сейчас."Флот участвует в СВО во всех отношениях. Это и оборона главной военно-морской базы Севастополя, уничтожение воздушных и надводных беспилотников.Недавно наши корабли "Иван Хурс" и "Приазовье" уничтожили в общей сложности 9 морских дронов. И конечно, это удары по противнику "Калибрами", которые наносят именно корабли Черноморского флота", – сообщил Дандыкин.При этом проблемы у флота в Черном море есть, признаёт эксперт: перебросить корабли для Черноморского флота невозможно, поскольку Турция закрыла проливы."Евменов об этом и говорит, потому что в этом году в строй войдут четыре корабля для Черноморского флота. Это три МРК (малый ракетный корабль. — ред.), оснащенные "Калибрами". На каждом корабле по 8 ракет. Это существенно повысит ударные возможности флота.И один из патрульных кораблей типа "Василий Быков", который может взять под охрану "Турецкий поток" и "Голубой поток", – отметил Дандыкин.Также он добавил, что слова главкома касаются не только Черноморского, который еще не сказал последнее слово в спецоперации, но и других наших флотов."Тигры" и "Леопарды" в боях в Запорожской областиВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал, как ВСУ применяют немецкие танки "Леопард" в ходе своего наступления, и провёл аналогии с Великой Отечественной.26 сентября 1943 года в районе Григорьевки юго-восточнее Запорожья боевая группа 16-ой панцергренадерской дивизии, усиленная 506-ым тяжелым танковым батальоном "Тигров" пошла в наступление. И ударила так, что со своих позиций была сбита наша 5-ая гвардейская отдельная мотострелковая бригада."Эта информация бы очень не понравилась нашим военкорам. "Фронт прорван, наши бегут". На самом же деле люди отошли на заранее подготовленный рубеж, а 135-ая танковая бригада нанесла немцам удар во фланг.В результате немцы оставили там девять "Тигров" за один бой. Это больше, чем было подбито под Прохоровкой. К сожалению, многие вещи, которыми мы можем гордиться, еще недостаточно описаны. И то же самое происходит сейчас.Повторюсь, не надо сидеть в окопах и рубить "Леопардов" саперными лопатками. Мы проводим нормальные операции. Мы определяем направления ударов противника, отходим с направления удара, противник туда заходит и попадает в огневой мешок.Результат мы видим в роликах Минобороны. Так что не надо капать военным на мозги и обвинять их в трусости", – рассказал Полищук.ПодзаголовокНакануне стало известно, что председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернется в правительство страны в должности вице-премьера.Ранее Качиньский называл Россию "цивилизационной угрозой для Польши".Скорее всего, политик займется вопросами безопасности в контексте избирательной кампании, которая сейчас идет в Польше, поясняет эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.Но дело не только в ней, а в ситуации, которая сейчас разворачивается на постсоветском пространстве, на его стыке с Европейским союзом, именно на Украине. Частично это затрагивает Белоруссию."Встает вопрос, действительно ли, как считают польские эксперты и журналисты, Качиньский должен вдохнуть в роли первого и последнего вице-премьера новый запал в избирательную кампанию, или речь идет о более серьезных вещах.То есть о той ситуации, когда военный конфликт приблизится к польским границам, и Польше придется принимать решения в стилистике военного командования", – рассказал Стремидловский.Какими могут быть решения, зависит от того, что к тому времени будет вырисовываться на границах Польши. Также эксперт напомнил о недавней публикации итальянской газеты La Stampa, вышедшей с предположением, что НАТО переходит рубикон, а то, что делают поляки, приближает нас к сценарию, который был разыгран в Сараево летом 1914 года."Бывают ситуации, когда маленькое перышко переламывает спину верблюда. И это пёрышко может оказаться польским", – заявил полонист, добавив, что Польша в какой-то мере стала инициатором всеевропейской войны в 1939 году – "так что печальный опыт есть".
https://ukraina.ru/20230622/1047457524.html
https://ukraina.ru/20230622/1047483739.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, польша, качиньский, украина, белоруссия, нато, александр полищук, всу, великая отечественная война, танк, сво, флот
Эксклюзив, Польша, Качиньский, Украина, Белоруссия, НАТО, Александр Полищук, ВСУ, Великая Отечественная война, танк, СВО, флот

Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня

18:06 22.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный военно-морской салон МВМС-2023
Международный военно-морской салон МВМС-2023 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как укрепят российский флот
Ранее главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов заявил: специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Только в этом году российский флот пополнят 44 судна.
Капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин отмечает, что весомая роль флота в СВО несомненна уже сейчас.
"Флот участвует в СВО во всех отношениях. Это и оборона главной военно-морской базы Севастополя, уничтожение воздушных и надводных беспилотников.
Недавно наши корабли "Иван Хурс" и "Приазовье" уничтожили в общей сложности 9 морских дронов. И конечно, это удары по противнику "Калибрами", которые наносят именно корабли Черноморского флота", – сообщил Дандыкин.
При этом проблемы у флота в Черном море есть, признаёт эксперт: перебросить корабли для Черноморского флота невозможно, поскольку Турция закрыла проливы.
"Евменов об этом и говорит, потому что в этом году в строй войдут четыре корабля для Черноморского флота. Это три МРК (малый ракетный корабль. — ред.), оснащенные "Калибрами". На каждом корабле по 8 ракет. Это существенно повысит ударные возможности флота.
И один из патрульных кораблей типа "Василий Быков", который может взять под охрану "Турецкий поток" и "Голубой поток", – отметил Дандыкин.
Василий Дандыкин интервью
05:47
Василий Дандыкин о том, что происходит в ВМС России во время СВО и какие у них перспективы на УкраинеЧерноморский флот ВМФ России еще не сказал решающее слово в ходе специальной военной операции на Украине, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Также он добавил, что слова главкома касаются не только Черноморского, который еще не сказал последнее слово в спецоперации, но и других наших флотов.
"Тигры" и "Леопарды" в боях в Запорожской области
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал, как ВСУ применяют немецкие танки "Леопард" в ходе своего наступления, и провёл аналогии с Великой Отечественной.
26 сентября 1943 года в районе Григорьевки юго-восточнее Запорожья боевая группа 16-ой панцергренадерской дивизии, усиленная 506-ым тяжелым танковым батальоном "Тигров" пошла в наступление. И ударила так, что со своих позиций была сбита наша 5-ая гвардейская отдельная мотострелковая бригада.
"Эта информация бы очень не понравилась нашим военкорам. "Фронт прорван, наши бегут". На самом же деле люди отошли на заранее подготовленный рубеж, а 135-ая танковая бригада нанесла немцам удар во фланг.
В результате немцы оставили там девять "Тигров" за один бой. Это больше, чем было подбито под Прохоровкой. К сожалению, многие вещи, которыми мы можем гордиться, еще недостаточно описаны. И то же самое происходит сейчас.
Повторюсь, не надо сидеть в окопах и рубить "Леопардов" саперными лопатками. Мы проводим нормальные операции. Мы определяем направления ударов противника, отходим с направления удара, противник туда заходит и попадает в огневой мешок.
Результат мы видим в роликах Минобороны. Так что не надо капать военным на мозги и обвинять их в трусости", – рассказал Полищук.
Александр Полищук интервью
15:46
Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года
Подзаголовок
Накануне стало известно, что председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернется в правительство страны в должности вице-премьера.
Ранее Качиньский называл Россию "цивилизационной угрозой для Польши".
Скорее всего, политик займется вопросами безопасности в контексте избирательной кампании, которая сейчас идет в Польше, поясняет эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.
Но дело не только в ней, а в ситуации, которая сейчас разворачивается на постсоветском пространстве, на его стыке с Европейским союзом, именно на Украине. Частично это затрагивает Белоруссию.
"Встает вопрос, действительно ли, как считают польские эксперты и журналисты, Качиньский должен вдохнуть в роли первого и последнего вице-премьера новый запал в избирательную кампанию, или речь идет о более серьезных вещах.
То есть о той ситуации, когда военный конфликт приблизится к польским границам, и Польше придется принимать решения в стилистике военного командования", – рассказал Стремидловский.
Станислав Стремидловский интервью
16:12
Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТОКлючевое событие, к которому готовится Польша - это саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. К этому времени Польша будет пытаться выйти на позиции, которые могли бы поддержать ее внешнеполитическй курс, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский
Какими могут быть решения, зависит от того, что к тому времени будет вырисовываться на границах Польши. Также эксперт напомнил о недавней публикации итальянской газеты La Stampa, вышедшей с предположением, что НАТО переходит рубикон, а то, что делают поляки, приближает нас к сценарию, который был разыгран в Сараево летом 1914 года.
"Бывают ситуации, когда маленькое перышко переламывает спину верблюда. И это пёрышко может оказаться польским", – заявил полонист, добавив, что Польша в какой-то мере стала инициатором всеевропейской войны в 1939 году – "так что печальный опыт есть".
 
ЭксклюзивПольшаКачиньскийУкраинаБелоруссияНАТОАлександр ПолищукВСУВеликая Отечественная войнатанкСВОфлот
 
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