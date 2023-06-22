https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
2023-06-22T17:47
2023-06-22T17:47
2023-06-22T17:47
новости
украина
россия
всу
военнопленные
нато
русские
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047493144_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_37ca09a407d3b7170a661083b11eefe2.jpg
На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию. Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины".Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. "Я оцениваю эту подготовку на 0", - подчеркнул военнопленный.Второй военнопленный отметил, что психологи настраивали "стрелять русских, чтобы их было меньше". Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен. Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047493144_96:0:636:405_1920x0_80_0_0_5dacf6d976d7e3f3d8e91561f670ecca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, всу, военнопленные, нато, русские
Новости, Украина, Россия, ВСУ, военнопленные, НАТО, русские
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.
Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины".
Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. "Я оцениваю эту подготовку на 0", - подчеркнул военнопленный.
"Специалисты из Германии и стран НАТО насаждали украинцам человеконенавистническую идеологию, ненависть к русскому народу и призывали к нарушению международных гуманитарных правил ведения войны", - говорится в сообщении ведомства.
Второй военнопленный отметил, что психологи настраивали "стрелять русских, чтобы их было меньше".
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.