"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
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"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
2023-06-22T17:47
2023-06-22T17:47
новости
украина
россия
всу
военнопленные
нато
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На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию. Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины".Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. "Я оцениваю эту подготовку на 0", - подчеркнул военнопленный.Второй военнопленный отметил, что психологи настраивали "стрелять русских, чтобы их было меньше". Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен. Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.
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новости, украина, россия, всу, военнопленные, нато, русские
Новости, Украина, Россия, ВСУ, военнопленные, НАТО, русские

"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО

17:47 22.06.2023
 
© Минобороны России Телеграм-каналВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
© Минобороны России Телеграм-канал
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Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.
Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины".
Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. "Я оцениваю эту подготовку на 0", - подчеркнул военнопленный.
"Специалисты из Германии и стран НАТО насаждали украинцам человеконенавистническую идеологию, ненависть к русскому народу и призывали к нарушению международных гуманитарных правил ведения войны", - говорится в сообщении ведомства.
Второй военнопленный отметил, что психологи настраивали "стрелять русских, чтобы их было меньше".
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 15:40
Зрада началась. Запад уже готовится к провалу контрнаступления ВСУЭксперт в области целей устойчивого развития ООН, американский инвестор Джеффри Сакс написал пост в Twitter, который очень не понравился Украине
 
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