https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html

"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО

"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру

"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня

2023-06-22T17:47

2023-06-22T17:47

2023-06-22T17:47

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На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию. Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины".Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. "Я оцениваю эту подготовку на 0", - подчеркнул военнопленный.Второй военнопленный отметил, что психологи настраивали "стрелять русских, чтобы их было меньше". Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен. Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

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