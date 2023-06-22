Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047492258.html
Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня
Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру
Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня
Украина.ру, 22.06.2023
2023-06-22T17:41
2023-06-22T17:41
эксклюзив
россия
украина
вс рф
всу
переговоры
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/35/1033433552_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_88ce7df04bb40678a346955618ccb90a.jpg
Преимущества ВС РФ непреодолимы для ВСУАмериканский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, имеющий опыт участия в боевых действиях, в статье для издания 19fortyfive констатирует, что шансы ВСУ на победу в 2023 году крайне малы.После 15 дней боёв, понеся большие потери, Украина так и не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления ещё впереди, отмечает он.Причины неудач ВСУ, по словам отставного подполковника, совершенно понятны:1. У России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов;2. Как показал нынешний конфликт, идти в наступление гораздо сложнее, чем обороняться;3. Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть: господство в воздухе, почти безграничный запас противотанковых мин, превосходство в системах ПВО, артиллерии, радиоэлектронной борьбе, количестве бронетранспортёров и танков.К тому же ВСУ испытывает дефицит оборудования для разминирования, которое требуется для проникновения через глубокие минные поля, Россия же имеет функционирующий в полном объёме военно-промышленный потенциал для производства вооружений в течение неопределённого срока, а также резерв из миллионов бойцов. Это факторы, имеющие основополагающее значение для определения победителей и проигравших в войнах, отмечает Дэвис."Украина рискует потерять слишком много живой силы, рискует утратить новые территории. Зеленскому уже пора закладывать базу для мирных переговоров с Россией на как можно лучших условиях для его страны", - призывает он.Пошаговый план урегулирования украинского конфликта от президента БразилииПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам визита в Италию и Ватикан, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине с учётом интересов и Москвы, и Киева."Первое, что нужно сделать, - убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени", - заявил он.Бразильский лидер считает, что роль в урегулировании ситуации на Украине может сыграть Евросоюз, но он наряду с США вовлечён в конфликт."Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены: Индия, может быть, Мексика, другие страны Африки. Я согласен с Папой Римским Франциском - нужно сделать так, чтобы люди объединились для того, чтобы говорить о мире", - добавил Лула да Силва.При этом, подчеркнул глава государства, что нужно для достижения соглашения, знают только русские и украинцы – ни он, бразилец, ни ещё кто-то другой."Мирное соглашение - это не капитуляция Украины. Мирный договор - это то, что позволяет всем вовлечённым сторонам что-то получить, что-то выиграть", - заявил Лула да Силва.Подбитая Россией западная техника сломит дух украинской общественности"Украинское контрнаступление не может считаться успешным, учитывая, что украинские силы не сильно продвинулись, всего на сотни метров на ряде участков фронта, заняли ограниченное число населённых пунктов. Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективны", - заявил французский эксперт в области международных отношений и урегулирования вооружённых конфликтов Жиль-Эммануэль Жак в комментарии РИА Новости.Хотя Запад активно поставляет вооружения и боеприпасы, этого всё равно недостаточно, чтобы компенсировать потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии, украинские войска по-прежнему не располагают достаточным силами и средствами по сравнению с Вооружённых Сил РФ."Публикация материалов с уничтоженной Россией западной техникой может повлиять на боевой дух украинской армии и общественное мнение Украины, а также западных стран. Эти картинки свидетельствуют, что поставки западной бронированной техники слишком ограничены для того, что реально изменить ситуацию на фронте", - отметил Жак.Информация авторитетных западных СМИ и специализированных исследовательских центров свидетельствует о замедлении или приостановке контрнаступления ВСУ: украинское командование пересматривает свою изначальную стратегию и тактику, которые к настоящему моменту успеха не принесли, добавил французский эксперт.
https://ukraina.ru/20230622/1047456611.html
https://ukraina.ru/20230622/1047482725.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/35/1033433552_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_991db9ac029868e5327e82f0c4fa96cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, вс рф, всу, переговоры, бразилия
Эксклюзив, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, переговоры, Бразилия

Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня

17:41 22.06.2023
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Преимущества ВС РФ непреодолимы для ВСУ
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, имеющий опыт участия в боевых действиях, в статье для издания 19fortyfive констатирует, что шансы ВСУ на победу в 2023 году крайне малы.
После 15 дней боёв, понеся большие потери, Украина так и не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления ещё впереди, отмечает он.
Причины неудач ВСУ, по словам отставного подполковника, совершенно понятны:
1. У России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов;
2. Как показал нынешний конфликт, идти в наступление гораздо сложнее, чем обороняться;
3. Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть: господство в воздухе, почти безграничный запас противотанковых мин, превосходство в системах ПВО, артиллерии, радиоэлектронной борьбе, количестве бронетранспортёров и танков.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
07:17
ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генераламиКак и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.
К тому же ВСУ испытывает дефицит оборудования для разминирования, которое требуется для проникновения через глубокие минные поля, Россия же имеет функционирующий в полном объёме военно-промышленный потенциал для производства вооружений в течение неопределённого срока, а также резерв из миллионов бойцов.
Это факторы, имеющие основополагающее значение для определения победителей и проигравших в войнах, отмечает Дэвис.
"Украина рискует потерять слишком много живой силы, рискует утратить новые территории. Зеленскому уже пора закладывать базу для мирных переговоров с Россией на как можно лучших условиях для его страны", - призывает он.
Пошаговый план урегулирования украинского конфликта от президента Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам визита в Италию и Ватикан, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине с учётом интересов и Москвы, и Киева.
"Первое, что нужно сделать, - убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени", - заявил он.
Бразильский лидер считает, что роль в урегулировании ситуации на Украине может сыграть Евросоюз, но он наряду с США вовлечён в конфликт.
"Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены: Индия, может быть, Мексика, другие страны Африки. Я согласен с Папой Римским Франциском - нужно сделать так, чтобы люди объединились для того, чтобы говорить о мире", - добавил Лула да Силва.
При этом, подчеркнул глава государства, что нужно для достижения соглашения, знают только русские и украинцы – ни он, бразилец, ни ещё кто-то другой.
"Мирное соглашение - это не капитуляция Украины. Мирный договор - это то, что позволяет всем вовлечённым сторонам что-то получить, что-то выиграть", - заявил Лула да Силва.
Заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
16:19
Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на УкраинеУкраинские чиновники, включая президента страны Владимира Зеленского, неоднократно и категорично заявляли, что никакого диалога с Россией быть не может и посредники ему тоже не нужны – исход конфликта должен решиться на поле боя
Подбитая Россией западная техника сломит дух украинской общественности
"Украинское контрнаступление не может считаться успешным, учитывая, что украинские силы не сильно продвинулись, всего на сотни метров на ряде участков фронта, заняли ограниченное число населённых пунктов.
Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективны", - заявил французский эксперт в области международных отношений и урегулирования вооружённых конфликтов Жиль-Эммануэль Жак в комментарии РИА Новости.
Хотя Запад активно поставляет вооружения и боеприпасы, этого всё равно недостаточно, чтобы компенсировать потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии, украинские войска по-прежнему не располагают достаточным силами и средствами по сравнению с Вооружённых Сил РФ.
"Публикация материалов с уничтоженной Россией западной техникой может повлиять на боевой дух украинской армии и общественное мнение Украины, а также западных стран. Эти картинки свидетельствуют, что поставки западной бронированной техники слишком ограничены для того, что реально изменить ситуацию на фронте", - отметил Жак.
Информация авторитетных западных СМИ и специализированных исследовательских центров свидетельствует о замедлении или приостановке контрнаступления ВСУ: украинское командование пересматривает свою изначальную стратегию и тактику, которые к настоящему моменту успеха не принесли, добавил французский эксперт.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаВС РФВСУпереговорыБразилия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Атака на Чонгар, Зеленский угрожает наступлением. Итоги 22 июня на Украине
18:06Развитие российского флота, опасная Польша. О чём говорили эксперты 22 июня
18:03Дуда: Мы с Зеленским любим друг друга, но занимаемся не этим
18:00Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?
17:53"Хаос и криминал". Эксперт рассказал о судьбе Украины, когда её бросят западные спонсоры
17:47"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТО
17:41Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня
17:09Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО
17:06Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
17:04Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico
16:59Зеленский повторил угрозы Скибицкого жизни Путина
16:47Иван Скориков о потерях ВСУ и о перевоспитании молодёжи в новых регионах России
16:19Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на Украине
16:12Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТО
16:07"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссе
15:55"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле
15:46Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года
15:09Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt
15:07"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
15:03"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию
Лента новостейМолния