https://ukraina.ru/20230622/1047492258.html

Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня

Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру

Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня

Украина.ру, 22.06.2023

2023-06-22T17:41

2023-06-22T17:41

2023-06-22T17:41

эксклюзив

россия

украина

вс рф

всу

переговоры

бразилия

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Преимущества ВС РФ непреодолимы для ВСУАмериканский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, имеющий опыт участия в боевых действиях, в статье для издания 19fortyfive констатирует, что шансы ВСУ на победу в 2023 году крайне малы.После 15 дней боёв, понеся большие потери, Украина так и не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления ещё впереди, отмечает он.Причины неудач ВСУ, по словам отставного подполковника, совершенно понятны:1. У России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов;2. Как показал нынешний конфликт, идти в наступление гораздо сложнее, чем обороняться;3. Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть: господство в воздухе, почти безграничный запас противотанковых мин, превосходство в системах ПВО, артиллерии, радиоэлектронной борьбе, количестве бронетранспортёров и танков.К тому же ВСУ испытывает дефицит оборудования для разминирования, которое требуется для проникновения через глубокие минные поля, Россия же имеет функционирующий в полном объёме военно-промышленный потенциал для производства вооружений в течение неопределённого срока, а также резерв из миллионов бойцов. Это факторы, имеющие основополагающее значение для определения победителей и проигравших в войнах, отмечает Дэвис."Украина рискует потерять слишком много живой силы, рискует утратить новые территории. Зеленскому уже пора закладывать базу для мирных переговоров с Россией на как можно лучших условиях для его страны", - призывает он.Пошаговый план урегулирования украинского конфликта от президента БразилииПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам визита в Италию и Ватикан, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине с учётом интересов и Москвы, и Киева."Первое, что нужно сделать, - убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени", - заявил он.Бразильский лидер считает, что роль в урегулировании ситуации на Украине может сыграть Евросоюз, но он наряду с США вовлечён в конфликт."Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены: Индия, может быть, Мексика, другие страны Африки. Я согласен с Папой Римским Франциском - нужно сделать так, чтобы люди объединились для того, чтобы говорить о мире", - добавил Лула да Силва.При этом, подчеркнул глава государства, что нужно для достижения соглашения, знают только русские и украинцы – ни он, бразилец, ни ещё кто-то другой."Мирное соглашение - это не капитуляция Украины. Мирный договор - это то, что позволяет всем вовлечённым сторонам что-то получить, что-то выиграть", - заявил Лула да Силва.Подбитая Россией западная техника сломит дух украинской общественности"Украинское контрнаступление не может считаться успешным, учитывая, что украинские силы не сильно продвинулись, всего на сотни метров на ряде участков фронта, заняли ограниченное число населённых пунктов. Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективны", - заявил французский эксперт в области международных отношений и урегулирования вооружённых конфликтов Жиль-Эммануэль Жак в комментарии РИА Новости.Хотя Запад активно поставляет вооружения и боеприпасы, этого всё равно недостаточно, чтобы компенсировать потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии, украинские войска по-прежнему не располагают достаточным силами и средствами по сравнению с Вооружённых Сил РФ."Публикация материалов с уничтоженной Россией западной техникой может повлиять на боевой дух украинской армии и общественное мнение Украины, а также западных стран. Эти картинки свидетельствуют, что поставки западной бронированной техники слишком ограничены для того, что реально изменить ситуацию на фронте", - отметил Жак.Информация авторитетных западных СМИ и специализированных исследовательских центров свидетельствует о замедлении или приостановке контрнаступления ВСУ: украинское командование пересматривает свою изначальную стратегию и тактику, которые к настоящему моменту успеха не принесли, добавил французский эксперт.

https://ukraina.ru/20230622/1047456611.html

https://ukraina.ru/20230622/1047482725.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, вс рф, всу, переговоры, бразилия