Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"? - 22.06.2023 Украина.ру
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Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"? - 22.06.2023 Украина.ру
Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом. Украина.ру, 22.06.2023
2023-06-22T17:06
2023-06-22T17:06
"молодая гвардия"
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Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом. Съёмочная группа издания Украина.ру побывала в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, и мы убедились, что в городе чтят память о героях Великой Победы и понимают, какой ценой она досталась нашему народу. Героическая жертва юных советских партизан давала силы борцам с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она даёт силы и тем, кто сражается с нацизмом сегодня, поддерживая их боевой дух. Мы предлагаем вам вместе с нами принять участие в видеоэкскурсии по музею, а также призываем приехать на родину героев и почтить их память.
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"молодая гвардия", россия, украина, новости, видео
"Молодая гвардия", Россия, Украина, Новости, Видео

Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?

17:06 22.06.2023
 
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Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом.
Съёмочная группа издания Украина.ру побывала в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, и мы убедились, что в городе чтят память о героях Великой Победы и понимают, какой ценой она досталась нашему народу.
Героическая жертва юных советских партизан давала силы борцам с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она даёт силы и тем, кто сражается с нацизмом сегодня, поддерживая их боевой дух.
Мы предлагаем вам вместе с нами принять участие в видеоэкскурсии по музею, а также призываем приехать на родину героев и почтить их память.
Иван Мельников
4 апреля 2021, 01:00
День в истории. 4 апреля: расстрелян палач «Молодой гвардии»В этот день в 1966 году в Киеве по приговору Луганского областного суда был казнён Иван Мельников - полицай, который выслеживал, арестовывал, жестоко пытал и участвовал в массовой казни подростков из знаменитой подпольной организации «Молодая гвардия». Как в добропорядочном колхознике-фронтовике удалось опознать зверя?
 
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