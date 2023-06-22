https://ukraina.ru/20230622/1047492107.html

Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?

Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"? - 22.06.2023 Украина.ру

Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?

Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом. Украина.ру, 22.06.2023

2023-06-22T17:06

2023-06-22T17:06

2023-06-22T17:06

"молодая гвардия"

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Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом. Съёмочная группа издания Украина.ру побывала в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, и мы убедились, что в городе чтят память о героях Великой Победы и понимают, какой ценой она досталась нашему народу. Героическая жертва юных советских партизан давала силы борцам с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она даёт силы и тем, кто сражается с нацизмом сегодня, поддерживая их боевой дух. Мы предлагаем вам вместе с нами принять участие в видеоэкскурсии по музею, а также призываем приехать на родину героев и почтить их память.

https://ukraina.ru/20210404/1031033000.html

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2023

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"молодая гвардия", россия, украина, новости, видео