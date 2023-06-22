Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
Их подвиг поистине бессмертен: 71 герой - молодогвардеец, 71 жизнь, отданная ради победы над нацизмом.
Съёмочная группа издания Украина.ру побывала в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, и мы убедились, что в городе чтят память о героях Великой Победы и понимают, какой ценой она досталась нашему народу.
Героическая жертва юных советских партизан давала силы борцам с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она даёт силы и тем, кто сражается с нацизмом сегодня, поддерживая их боевой дух.
Мы предлагаем вам вместе с нами принять участие в видеоэкскурсии по музею, а также призываем приехать на родину героев и почтить их память.
4 апреля 2021, 01:00День в истории. 4 апреля: расстрелян палач «Молодой гвардии»В этот день в 1966 году в Киеве по приговору Луганского областного суда был казнён Иван Мельников - полицай, который выслеживал, арестовывал, жестоко пытал и участвовал в массовой казни подростков из знаменитой подпольной организации «Молодая гвардия». Как в добропорядочном колхознике-фронтовике удалось опознать зверя?