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Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico - 22.06.2023 Украина.ру
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico
США и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
2023-06-22T17:04
2023-06-22T17:04
2023-06-22T17:04
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Европейская комиссия предложила пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. По мнению еврочиновников, деньги покроют 45 процентов бюджетных и срочных потребностей Украины в реконструкции, которые оцениваются в 110 миллиардов долларов.Украина нуждается в иностранной помощи, чтобы сбалансировать свой бюджет в 2024 году, сказал Марченко, призвав подключиться США к финансированию Украины.Министр финансов Украины также отверг выдвинутую официальными лицами ЕС идею о том, что бюджетная поддержка должна быть прекращена в течение следующих двух-трех лет и заменена кредитами и гарантиями для частных инвестиций.Даже если проводимое контрнаступление позволит Украине добиться военных успехов или даже одержать победу, такой мир обойдется недешево, пишет Politico.Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев рассчитывает получить от России триллион долларов из замороженных на Западе российских активов. По его словам, Украина уже начала восстановление и Москва должна это оплатить.Украина рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ", сказал Устенко.
https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, финансы, экономика, украина, ес, сша
Новости, финансы, экономика, Украина, ЕС, США
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico
США и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
Европейская комиссия предложила пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. По мнению еврочиновников, деньги покроют 45 процентов бюджетных и срочных потребностей Украины в реконструкции, которые оцениваются в 110 миллиардов долларов.
Украина нуждается в иностранной помощи, чтобы сбалансировать свой бюджет в 2024 году, сказал Марченко, призвав подключиться США к финансированию Украины.
“Это будет огромный дефицит, потому что даже если мы ожидаем уменьшения количества денег, потраченных [на] военную кампанию, на следующий день... социальные и гуманитарные потребности будут огромными”, - сказал Марченко в интервью Politico.
Министр финансов Украины также отверг выдвинутую официальными лицами ЕС идею о том, что бюджетная поддержка должна быть прекращена в течение следующих двух-трех лет и заменена кредитами и гарантиями для частных инвестиций.
Даже если проводимое контрнаступление позволит Украине добиться военных успехов или даже одержать победу, такой мир обойдется недешево, пишет Politico.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев рассчитывает получить от России триллион долларов из замороженных на Западе российских активов. По его словам, Украина уже начала восстановление и Москва должна это оплатить.
Украина рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ", сказал Устенко.